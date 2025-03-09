Ali Babacan: Genç Nesil Dinden Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan: Genç Nesil Dinden Uzaklaşıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'deki hukukun, eğitimin ve sağlığın geriye gittiğini belirterek, dindar kimlikle kötü muamelenin genç nesillerde dinden soğuma yarattığına dikkat çekti. Ülkenin iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

09.03.2025 00:28  Güncelleme: 02:00
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hukukta, adalette geriye gitmiş durumdayız. Eğitimde, sağlıkta geriye gitmiş durumdayız. Maalesef ahlakta ve maneviyatta da geriye girmiş durumdayız. Dindar kimliğiyle ön planda olan bir hükümet yıllar sonra öyle bir noktaya getirdi ki ülkeyi; artık maalesef genç nesillerde dinden soğuma, dinden uzak durma çok yaygın bir hale geldi. Çünkü dindar kimlikle kötü muamele, yanlış muamele, bir arada paket haline geldiğinde İslam dininin tam da özüne büyük zarar veriyor" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da yerel basın buluşması ve iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Babacan, "Hukukta, adalette geriye gitmiş durumdayız. Eğitimde, sağlıkta geriye gitmiş durumdayız. Maalesef ahlakta ve maneviyatta da geriye girmiş durumdayız. Dindar kimliğiyle ön planda olan bir hükümet yıllar sonra öyle bir noktaya getirdi ki ülkeyi artık maalesef genç nesillerde dinden soğuma, dinden uzak durma çok yaygın bir hale geldi. Çünkü dindar kimlikle kötü muamele, yanlış muamele, bir arada paket haline geldiğinde İslam dininin tam da özüne büyük zarar veriyor. Türkiye'de bir nesil kendinden önceki nesle göre yarınlarından korkuyor. Anneler, babalar 'benim çocuklarım benim yaşadığım standartlarda galiba yaşayamayacaklar. Ben iyi kötü emekli maaşımla bir ev almıştım, araba almıştım. Benim çocuğumun maaşıyla bir ev alması, hayal araba alması hayal ' diyorlar, haklılar. Emeklilerimiz mağdur olmaktan. Muhtaç olmaktan, eşe dosta mahcup olmaktan korkuyorlar. Fakat, ülkemiz büyük ve güzel bir ülke. Çok büyük potansiyeli var. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Yeter ki bu ülke çok çalışan ama dosdoğru çalışan insanlar tarafından yönetilsin" dedi.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, –

Kaynak: DHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan: Genç Nesil Dinden Uzaklaşıyor - Son Dakika

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