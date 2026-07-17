Yavuz: Erdoğan'la terör bitecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavuz: Erdoğan'la terör bitecek

Yavuz: Erdoğan\'la terör bitecek
17.07.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Ali İhsan Yavuz, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir adım olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde terörün sona ereceğini ve kardeşlik ikliminin tüm Türkiye'ye hakim olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, teröre ilişkin, "Bir yiğit geldi Recep Tayyip Erdoğan, siz de arkasında oldunuz terör bu noktaya geldi daha da bitecek." dedi.

Partisinin Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ve memlekete hizmetkarlık etmeyi siyaset olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet, memleket, coğrafya ve insanlık için gece gündüz çalıştığını belirten Yavuz, "Bütün bu uğraşlarını her seferinde canını ortaya koyarak, ölümü göze alarak yapıyor. Şu son yapılan Terörsüz Türkiye süreci bile çok önemli bir hamle ve onu bütün yüreğinden isteyerek yaptığını hissediyorsunuz. Zaten bir şey yürekten yapılmayınca anlam da bulmuyor." ifadesini kullandı.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok engeli ortadan kaldırdığını, kalan engelleri de kaldırmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de bu hedef doğrultusunda yürütülen önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yavuz, şunları ifade etti:

"Pertek'e gittik, Ovacık'a gittik. Çok güzel yerler, ama arkadaşlar dediler ki 'kolay değildi eskiden buralara gitmek'. Bir yiğit geldi Recep Tayyip Erdoğan, siz de arkasında oldunuz terör bu noktaya geldi daha da bitecek. Daha da kardeşlik iklimi bütün Türkiye'ye hakim olacak hiç endişe etmeyin. Ama buralara nasıl geldik? FETÖ terör örgütü içimize geldi, saplandı. Biz doğru düzgün terörle mücadeleyi yapamadık. İHA, SİHA olmadan terörle mücadele olur mu? Yapamadık, İsrail vermedi. Verdi, tamir etmedi. Çalışanı da bizden önce başka yerlere bilgiyi gönderdi. Gittik Amerika'ya hatırlayın Predator'dü ismi. Vermedi. Niye vermedi? Çünkü o terörün daha da kökleşmesini istiyor. Kavganın daha da derinleşmesini istiyor. Türkiye bölünsün istiyor, vermedi.

Geldi bir Selçuk Bayraktar. Allah onu iki cihanda aziz etsin. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan gibi biri şimdi TUSAŞ'ta öyle başka şirketler de var. İHA'nın, SİHA'nın en kralını yaptı. Dünyanın en iyisiyiz Allah'ın izniyle. Yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Nasıl oldu? Her seferinde ölüm göze alınarak oldu."

AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer de teşkilatlarının gücünü istişare kültüründen aldığını belirterek, birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yavuz ve beraberindekiler, program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen aşure dağıtımına katıldı, ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığı ile Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Selçuk Bayraktar, Ali İhsan Yavuz, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Tunceli, Terör, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavuz: Erdoğan'la terör bitecek - Son Dakika

Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:54
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:56
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 23:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yavuz: Erdoğan'la terör bitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.