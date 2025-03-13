Aliyev: Avrupa'nın Gözetim Misyonu Casusluk - Son Dakika
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Politika

Aliyev: Avrupa'nın Gözetim Misyonu Casusluk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü Forumu'nda Avrupa'nın gözlem misyonunu istihbarat olarak nitelendirdi.

13.03.2025 17:17
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Avrupa'nın gözlem misyonu aslında, Avrupa Birliği'nin istihbarat misyonudur. Onlar gece gündüz casus gibi sınırlarımızda duruyorlar" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Dünya Düzenini Yeniden Düşünmek: Zorlukları Fırsatlara Dönüştürmek" temasıyla düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış konuşmasını yaptığı foruma, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile uluslararası örgütlerin başkanları, politikacılar ve akademisyenler katıldı.

"Küresel Bakü Forumu şu anda önde gelen uluslararası platformlardan biridir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, açılış konuşmasına Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'ni son yıllarda çok mükemmel işler yaptığı ve böyle önemli bir uluslararası etkinliği düzenlediği için tebrik ederek başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Küresel Bakü Forumu'nun şu anda önde gelen uluslararası platformlardan biri olmasından büyük gurur duyuyoruz. Burada küresel gündemde yer alan konular tartışılıyor" dedi.

"İşgal yıllarını unutamayız"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde Azerbaycan halkının çektiği acıları ve Ermenistan'ın verdiği zararı bildiklerini ifade eden Aliyev, "Ermenistan-Azerbaycan sürecine gelince, işgal yıllarını unutamayız ve unutmayacağız. Özgürleştirilen topraklarımızda barbarlığın seviyesinin ne durumda olduğunu görüyoruz. Tüm şehirler, köyler yerle bir edilmiş ve onlar bizim köylerimize, şehirlerimize, dinimize ve tarihi mirasımıza karşı bilerek böyle davranmışlardır. 65 camiyi yıkmışlardı" diye konuştu.

"Avrupa'nın gözlem misyonu, aslında Avrupa Birliği'nin istihbarat misyonudur"

Ermenistan'a tedarik edilen ölümcül silahların Azerbaycan'a yöneldiğini belirten Aliyev, "Belki de onlar bugün başka yerlerde gerekli olabilir. Ama o silahlar Ermenistan'a gönderiliyor. Avrupa'nın gözlem misyonu, aslında Avrupa Birliği'nin istihbarat misyonudur. Onlar gece gündüz casus gibi sınırlarımızda duruyorlar, bakıyorlar ki belki bir yerden girebilirler. Bizim de böyle tırnak içinde 'izleme misyonu' hakkında yeterince istihbarat bilgimiz var" ifadelerini kullandı.

"Anthony Blinken'in siyaseti ABD-Azerbaycan ilişkilerini sıfıra indirdi"

Aliyev, Azerbaycan'ın onlarca yıl boyunca ABD ile ilişkiler kurduğunu hatırlatarak, "(Eski ABD Başkanı) Antony Blinken'in siyaseti, ABD-Azerbaycan ilişkilerini sıfıra indirdi. Biz ABD ile güvenilir, yakın ortaktık ve onlar bizimleydi, biz onlara lazım olduğumuzda, biz de onlarlaydık. Irak'a gelince biz evet, Afganistan'a gelince, evet. Biz NATO üyesi olmayan bir ülke olarak 2020 yılında Afganistan'daki operasyonlara katıldık ve biz orayı sonra terk eden taraf olduk. Ancak biz oradan çıktıktan sonra onlar bize yaptırım uyguladı ve bu, Azerbaycan'da büyük bir hayal kırıklığına yol açtı" diye konuştu.

Yarın sonra erecek forumda 50'den fazla ülkeden 500'e yakın katılımcının yer alıyor. Forumda "Jeopolitik Değişimler: Sorumlu Ortaklıklar ve Rekabet", "Çok Kutuplu Bir Dünya İçin Çok Taraflılığın Yeniden Tasarlanması", "BM Gelecek Paktı: Yeni Bir Küresel Mutabakat Oluşturmak", "Barışa Giden Yol" isimli paneller düzenlenecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aliyev: Avrupa'nın Gözetim Misyonu Casusluk - Son Dakika

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