Aliyev ve Pezeşkiyan Bişkek'te Görüştü - Son Dakika
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Aliyev ve Pezeşkiyan Bişkek'te Görüştü

Aliyev ve Pezeşkiyan Bişkek\'te Görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ŞİÖ toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın desteği ve insani yardımı için teşekkür ederken, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Bişkek'te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'deki temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ŞİÖ toplantısındaki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran'ın karşı karşıya kaldığı zor durumda Aliyev'in tutumunun, gösterdiği desteğin, sunduğu taziyenin yanı sıra Azerbaycan tarafından sağlanan insani yardımın İran devleti ve halkı tarafından çok yüksek değerlendirildiğini belirterek, tüm bunlar için Aliyev'e bir kez daha teşekkürlerini bildirdi. İran ve Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için çok iyi imkanların bulunduğunu söyleyen İran Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmekle ilgilendiklerini kaydetti.

Görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kardeşlik ve dostluk niteliği taşıdığını ifade ederek, İran'ın tüm komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olduğunu dile getirdi. Aliyev de, İran'ın karşı karşıya kaldığı bu durumda Azerbaycan'ın yardımının kardeşlik örneği olduğunu belirterek Azerbaycan'ın İran ile ilgili ortaya çıkan durumun barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Görüşmede Azerbaycan ile İran arasındaki iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilme perspektiflerine ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: İHA

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