İkinci Togg Azerbaycan'a gidecek! Yarın Bakü'deki törenle Aliyev, otomobiline kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından ikinci Togg'un sahibi de tanıdık bir isim

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi olacak. Aliyev, yarın başkent Bakü'de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak.

VARANK VE KARAKAŞ TESLİM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aracın anahtarını Aliyev'e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın Aliyev'i Togg'un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev'in aracı kullanmasıyla sona erecek.

İLK SAHİPLERİ ÇEKİLİŞLE BELLİ OLDU

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.