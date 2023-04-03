İkinci Togg Azerbaycan'a gidecek! Yarın Bakü'deki törenle Aliyev, otomobiline kavuşacak - Son Dakika
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İkinci Togg Azerbaycan'a gidecek! Yarın Bakü'deki törenle Aliyev, otomobiline kavuşacak

03.04.2023 17:08

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alacak ikinci kişi olacak. Aliyev'in aracı yarın Bakü'de kendisine takdim edilecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi olacak. Aliyev, yarın başkent Bakü'de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak.

VARANK VE KARAKAŞ TESLİM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aracın anahtarını Aliyev'e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın Aliyev'i Togg'un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev'in aracı kullanmasıyla sona erecek.

İLK SAHİPLERİ ÇEKİLİŞLE BELLİ OLDU

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
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İlham Aliyev, Türkiye, TOGG, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İkinci Togg Azerbaycan'a gidecek! Yarın Bakü'deki törenle Aliyev, otomobiline kavuşacak - Son Dakika


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