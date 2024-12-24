Alkayış'tan CHP'li Belediyelere Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Alkayış'tan CHP'li Belediyelere Eleştiri

Mustafa Alkayış, CHP'li belediyelerin SGK borçlarına dikkat çekti ve hizmet ilkelerini sorguladı.

24.12.2024 13:51
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçlarına ilişkin "Çok yüksek bütçelerle konserler yapıyorsunuz. Suya, ulaşıma zam yapıyorsunuz. Bu paraları ne yapıyorsunuz? Eğer SGK borçları ödenmiyorsa, vatandaşa hizmet olarak gitmiyorsa, sizin idareciliğinizde bir problem var demektir." eleştirisinde bulundu.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulda 12 gün süren yoğun bütçe görüşmelerinin sona erdiğini anımsattı.

AK Parti hükümetinin bütçe yönetimindeki yaklaşımının, "vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması, üretim ve yatırımın desteklenmesi, Türkiye'nin büyümesi, istihdamın iyileştirilmesi" şeklinde olduğuna işaret eden Alkayış, bu bağlamda bütçenin, depremin yaralarının sarılması için şekillendiğini; deprem bölgesine bu yıl 1 trilyon 28 milyar liralık bütçe aktarılırken, 2025 yılında 584 milyar lira ayrılmasının planlandığını söyledi.

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılmasını sağlayacaklarını dile getiren Alkayış, bölgedeki vatandaşların bir an önce yaralarının sarılması, kalıcı ve güvenli konutlarına intikali için yoğun bir çaba sarf edildiğine dikkati çekti. Alkayış, "Hükümetimiz, Türkiye'de tasarruf tedbirleri olmasına rağmen deprem bölgesinde bu tedbirleri uygulamıyor. Adıyaman'ımızda toplam 42 bin 368 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Şu ana kadar 41 bin 847 bağımsız bölümün inşaatı başladı. Şu ana kadar da 24 bin 625 konutumuzu vatandaşımıza teslim ettik." diye konuştu.

AK Parti'li Alkayış, bir gazetecinin, CHP'li 6 belediyenin SGK'ya borçlarına ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu borçların yüzde 80'i belediyelerin şirketlerine ait. Yüzde 70'i de aşağı yukarı CHP'li belediyeler tarafından oluşturulmuş durumda. 96 milyar liralık SGK borcu var. AK Parti'li belediyelerden de borcu olan belediyeler vardır. Bunlar borçlarını yapılandırarak bir şekilde bu yükü hafifleterek borcu ödemek için bir gayret içerisindeler. CHP, işin kolayına kaçarak siyaset yapmaktadır. Asıl sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Çok yüksek bütçelerle konserler yapıyorsunuz. Suya, ulaşıma zam yapıyorsunuz. Bu paraları ne yapıyorsunuz? Eğer SGK borçları ödenmiyorsa, vatandaşa hizmet olarak gitmiyorsa, sizin idareciliğinizde bir problem var demektir. CHP Genel Başkanı'na seslenmek istiyorum: 'Böyle bir borcunuz var mı, yok mu?' Bu borcu ödemek zorunda mısınız, değil misiniz? Partinize mensup belediye başkanlarının maliyet durumuna uygun kaynaklar oluşturup emek yoğun çalışıp bu borcu ödemeleri gerekir."

Kaynak: AA

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