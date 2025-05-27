Almanların Yüzde 51'i İsrail'e Silah İhracatına Karşı - Son Dakika
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Politika

Almanların Yüzde 51'i İsrail'e Silah İhracatına Karşı

27.05.2025 16:22
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Almanya'da yapılan bir ankette her iki vatandaştan biri, İsrail'e silah teslimatına karşı çıktı.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, her iki Alman vatandaşından birinin İsrail'e silah teslimatına karşı olduğunu ortaya koydu.

Gazze'deki faaliyetlerini yoğunlaştırması sonrası İsrail'e yönelik eleştirilerin arttığı Almanya'da, halkın yarısının İsrail'e silah ihracatının yapılmasını istemediği gözlemlendi. Araştırma şirketi Civey'in Alman Tagesspiegel gazetesi için yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 51'inin İsrail'e silah tedarik edilmesine karşı olduğu bildirildi. 23-26 Mayıs tarihleri arasında 5 bin 4 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, kendini Sol Parti'ye yakın tanımlayan seçmenler İsrail'e silah ihracatına en çok karşı çıkan kitleleri oluşturuyor. Sol eğilimli katılımcıların yüzde 83'ü Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına karşı olduğunu bildirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in liderliğindeki koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmenlerinin ise yüzde 34'ü İsrail'e silah gönderilmesine karşıt görüşte olduğu kaydedilirken, koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmenlerinin de yüzde 48'inin İsrail'e silah ihracatını yanlış bulduğu, Alman Meclisinde temsil edilen muhalefet partilerinden Yeşiller Partisi seçmenlerinin de yüzde 48'inin İsrail'e silah ihracatına karşı olduğu aktarıldı. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi seçmenlerinin ise yüzde 52'sinin Tel Aviv'e silah teslimatını doğru bulmadığı belirtildi.

Alman hükümetinden İsrail'e yönelik insani baskının arttırılması isteniyor

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Alman hükümetinden İsrail'e yönelik insani baskının artırılmasını destekliyor. 65 yaş üstü Almanlarda tepkilerin daha belirgin olduğu, bu yaş grubundakilerin dörtte üçünün insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e baskıyı desteklediği kaydedildi. Gazze'de operasyonlarını genişletmesi üzerine Almanya'da son günlerde hem siyasette hem de kamuoyunda İsrail'e silah sevkiyatlarının durdurulmasına yönelik çağrılar ardı ardına yapılmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde İsrail'e verilen silah ihracat izinlerinin toplam değeri 27 milyon 973 bin euro olurken, İsrail'in 2025 yılı Ocak-Mart ayları döneminde Almanya'nın en fazla silah satışına onay verdiği ülkeler listesinde 10'uncu sırada bulunduğu kaydedildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sol Parti, Politika, Almanya, Ekonomi, İhracat, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanların Yüzde 51'i İsrail'e Silah İhracatına Karşı - Son Dakika

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