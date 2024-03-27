Almanya Büyükelçisi ile Hannover Başkonsolosluğu saldırısı hakkında görüşme yapıldı

Politika

Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya ilişkin Almanya Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hannover'de Türkiye Başkonsolosluğunun giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlarla ve bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçi ile görüşmeler yapıldı. - ANKARA