Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Gaziantep'te - Son Dakika
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Politika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Gaziantep'te

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de bulunduğu sırada Gaziantep'e gelerek Gazikent İlkokulu'nda çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı. Ancak bazı vatandaşlar, Steinmeier'i protesto etmek amacıyla evlerine Filistin bayrağı astı ve okul çevresinde toplandı. Steinmeier'in ziyaret sırasında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

23.04.2024 20:39
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier Gaziantep'te

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazikent İlkokulu'nda çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

Vatandaşlar evlerine Filistin bayrağı asarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i protesto etti

Yüzlerce vatandaştan Steinmeier'e protesto, Filistin'e destek

GAZİANTEP - Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye temaslarının 2. gününde Gaziantep Gazikent İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına Filistin bayrağı asarak bazı vatandaşlar ise okul çevresinde toplanarak İsrail'e verilen destekler nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i protesto etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslar için Türkiye'de bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, programının 2. gününde Gaziantep'e geldi. Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep programı çerçevesinde Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan Gazikent İlkokulu'nda çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı.

Steinmeier açıklama yapmadı, vatandaşlar Filistin bayrağıyla protesto etti

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret ettiği okulda çocuklar tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinlik ve gösterilerini takip etti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret sırasında herhangi bir açıklamada bulunmazken okulun çevresinde bulunan evlerdeki vatandaşların, balkon ve pencerelerine Filistin bayrağı asarak yaptığı protesto ise dikkat çekti

Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "6 Şubat depremlerinden sonra biz Almanya'yı tüm gücüyle yanımızda hissettik. Depremin hemen ardından gelen arama-kurtarma ekiplerini çalışmaları, o günden bugüne Almanya'dan devam eden destek ve yardımlar bizim için çok önemli ve anlamlı oldu. Gaziantep bir sanayi şehri ve ticaret şehridir. Geçen yıl yaşanan depreme rağmen 19 milyar dolar dış ticaret hacmimiz bulunmakta ve bunun 11 milyar doları ihracattır. Bizim 300 milyon dolar ihracat ile en çok ihracat yaptığımız 5. ülke Almanya'dır. Yine 300 milyon dolarlık ithalatla da en çok ithalat yaptığımız 7. ülke yine Almanya'dır. Bu işbirliğinin aynı şekilde devam etmesini arzuladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayın Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ve kıymetli misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzlerce vatandaştan Steinmeier'e protesto

Öte yandan ziyaret sırasında okul çevresinde toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'e verilen destekler nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i protesto etti. Ellerine Filistin bayrakları alan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Steinmeier ve İsrail'e destek verenlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, Filistin halkının yalnız olmadığını da vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Gaziantep'te - Son Dakika

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