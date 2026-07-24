Almanya'da Kabine Revizyonu Geldi - Son Dakika
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Almanya'da Kabine Revizyonu Geldi

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Hükümetin 15. ayında CDU'da değişiklikler yapılacak, Sağlık Bakanı görev değiştiriyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 15'inci ayına giren koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) ve Bakanlar Kurulunda değişikliğe gideceğini duyurdu.

Almanya'da 6 Mayıs 2025'te kurulan Hristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinde 15 ay sonra ilk kabine revizyonu için düğmeye basıldı. Başbakan Friedrich Merz, koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde (CDU) ve Bakanlar Kurulunda yapılacak değişiklikleri düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Merz'in açıkladığı kabine revizyonunda en dikkat çeken değişiklik, Sağlık Bakanlığında gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Nina Warken yapılacak kabine değişikliğinde Başbakanlık bünyesindeki Özel Görevlerden Sorumlu Bakan ve Başbakanlık Ofis Şefi olarak görev yapacak. Böylece Almanya Başbakanlık Müsteşarlığı olarak nitelendirilen göreve ilk kez bir kadın getirilmiş olacak. Sağlık Bakanlığına ise Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann getirilecek.

Başbakanlık Müsteşarı görevini yürüten Thorsten Frei ise Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) Meclis Grubu Başkanı olacak. Bunun için Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu 29 Temmuz'da Alman Meclisinde oylama yapacak. Yapılması planlanan bir başka değişikliğe göre ise Dijitalleşme Bakanlığı Müsteşarı Phillipp Amthor, Başbakanlık bünyesinde federal hükümet ile eyalet yönetimlerin arasındaki ilişkiden sorumlu devlet bakanlığına getirilecek.

Alman medyası kabine revizyonu kapsamında Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in de bugün görevden alınarak yerine Fritz Güntzler'in getirilmesinin beklendiğini, ancak CDU milletvekilinin son anda bu teklifi kabul etmediğini, bu yüzden Merz tarafından basın toplantısında isminin dillendirilmediğini bildirdi. Merz'in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Genel Sekreterliğine ise Franziska Hoppermann'ı getirmeyi planladığı belirtiliyor.

"Daha fazla değişiklik olacak"

Merz, basın toplantısında kabine değişikliği konusunda daha fazla adım atılacağını belirterek, "Federal kabinede daha fazla değişiklik olacak. Bu konuda zamanı geldikçe bilgi vereceğim. Ancak bu birkaç gün veya daha fazla sürebilir. Bunu zaman baskısı olmadan gerekli özenle ve tüm görüşmeleri yaptıktan sonra kararlaştıracağım" dedi.

Almanya'da kabine revizyonu sonrası takvim nasıl işleyecek?

Merz'in resmen duyurduğu ve devam edeceğinin işaretini verdiği kabine revizyonuna ilişkin takvim, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Partisindeki (CDU) görev değişikliğiyle paralel yürüyecek. Buna göre ilk olarak 27 Temmuz Pazartesi günü CDU'nun yeni genel sekreterinin duyurulması bekleniyor. Bu görev için adı öne çıkan isim ise Franziska Hoppermann.

29 Temmuz'da toplanacak Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu toplantısında ise Thorsten Frei yeni grup başkanı olarak seçilecek.

Mevcut anayasal düzenlemeye göre kabine revizyonu kapsamında Başbakanlık Müsteşarlığına getirilecek olarak Sağlık Bakanı Nina Warken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den görevden alınma belgesini, Carsten Linnemann da Sağlık Bakanlığına atanma belgesini alacak. Ulaştırma Bakanlığı veya diğer bakanlıklarda da değişiklik olması durumunda da benzer bir süreç yaşanacak.

Yemin törenleri

Anayasa'nın 64'üncü maddesi bakanların görevlerine başlar başlamaz Alman Federal Meclisinde (Bundestag) yemin etmesi gerekiyor. Alman Meclisi (Bundestag) yaz tatilinde olduğu için bu durumda özel bir oturum düzenlenmesi ve bakan veya bakanların yemin etmesi gerekiyor.

Bakanların atanması ile Alman Federal Meclisinde yemin etmeleri konusundaki sürecin bağlayıcı olmadığını değerlendiren hükümet kaynaklarına göre söz konusu yemin oturumu Eylül ayı başında yapılabilir. Hükümet kaynaklarına göre o tarihe kadar da atanan bakan veya bakanlar görevlerini tam yetkiyle yapabilir. Ancak bu durum Almanya'da daha önce hiç yaşanmadığı için sürecin nasıl işleyeceği Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Merz ve Alman Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşebileceği belirtiliyor.

Kabine revizyonunu ne tetikledi?

Almanya'da henüz 15'inci ayında olan Hristiyan Demokrat Birlik Partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetindeki kabine revizyonunu tetikleyen olay, CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Jens Spahn'ın taşıyıcı annelik skandalı sonrası istifası olmuştu. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Spahn'ın görevde iken karşı çıktığı taşıyıcı annelik yoluyla geçtiğimiz hafta ABD'de evlat edindiği ortaya çıkmıştı. Almanya'da büyük yankı uyandıran olay sonrası gelen baskılar sonrası Spahn istifa etmişti.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Politika, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'da Kabine Revizyonu Geldi - Son Dakika

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