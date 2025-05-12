Almanya'dan PKK'nın Feshine Destek

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "PKK açıklaması, Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullanarak, kalıcı bir çözüm için söz konusu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. - BERLİN