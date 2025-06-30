Almanya'dan Ukrayna'ya Destek Ziyareti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ilk kez ziyaret gerçekleştirdiği Kiev'de yaptığı açıklamada, " Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Güvenlik nedeniyle gizli tutulan ziyarette Wadephul'a Alman silah endüstrisinin temsilcileri eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Wadephul, Kiev ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinerek, "Putin bu ülkeye gün be gün saldırıyor her gece bombalıyor. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Almanya Ukrayna'nın yanındadır. Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini, sağlanacak modern hava savunma silahları, insani ve ekonomik yardımla Ukrayna'nın kendini başarılı bir şekilde savunmaya devam edebileceğini sözlerine ekleyen Wadephul, "Ukraynalılar yalnızca ülkelerinin özgürlüğünü ve egemenliğini değil, aynı zamanda Putin'in saldırganlığına karşı Avrupa'nın güvenliğini ve özgürlüğünü de savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Putin, müzakere değil, teslimiyet istiyor"

Wadephul, "Putin, Ukrayna'nın kendi geleceğini belirlemesini önlemek için güç kullanıyor, Onun savaşı, Ukrayna'nın teslim altına alınmasından başka bir şeyi hedeflemiyor" açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için ciddi müzakerelere hazır olduğunu defalarca gösterdiğini belirten Wadephul, "Putin, azami taleplerinden geri adım atmıyor; müzakere istemiyor " dedi. Bu durumun devam ettiği sürece Putin'e yönelik yaptırımların ve baskıların süreceğini sözlerine ekleyen Wadephul, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelecek.

Wadephul, 9 Mayıs'ta yeni Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Ukrayna'yı ziyaret etmiş, ancak Alman Bakan ziyaret kapsamında AB Dışişleri Bakanlarının gayrı resmi toplantısının gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Lviv kentine gelmitşi. - KİEV