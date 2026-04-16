Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, İsrail'e 6,6 Milyon Euro Silah İhracatına Onay Verdi

16.04.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman hükümeti, İran savaşı sürerken İsrail'e silah satışını onaylayarak eleştirildi.

Alman hükümetinin İran savaşı devam ederken ABD ile birlikte Tahran'a yönelik saldırıların taraflarından biri olan İsrail'e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdiği ortaya çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili olarak sürekli müzakere çağrısı yapan Alman hükümetinin İran savaşı sırasında İsrail'e silah ihracatına onay verdiği anlaşıldı. Alman Federal Meclisinde görev yapan Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden'in soru önergesine cevap veren Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, Alman hükümeti İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan 27 Mart tarihine kadar İsrail'e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdi. Soru önergesinin sahibi Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden, Alman hükümetini İran ile çatışmayı körüklemekle ve barış yerine ekonomik çıkarları önceliklendirmekle suçladı. İsrail'e silah ihracatının derhal ve tamamen durdurulmasını talep eden Thoden, "Askeri-sanayi kompleksinin kar çıkarları ne Orta Doğu'da ne de başka yerlerde barışa hizmet etmez, aksine sayısız can alan ve tüm ulusların ekonomik refahına mal olabilecek savaşları kışkırtır" değerlendirmesinde bulundu.

Geçici ihracat kısıtlaması 3,5 ayda kaldırılmıştı

Alman hükümeti, Gazze'ye yönelik ağır saldırılar nedeniyle 8 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 3 buçuk ay süreyle uyguladığı İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamalarını 24 Kasım 2025'te kaldırmıştı. Kasım 2025'ten sonraki ilk 4 ayda Alman hükümetinin İsrail'e toplam 166,95 milyon euro değerinde ihracata onay verdiği açıklanmıştı.

Almanya'da 2000 yılından bu yana yürürlükte olan ihracat yönergeleri genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını yasaklıyor. Ancak Rusya ile savaşta Ukrayna'ya askeri destek verilmesi ile Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğu gibi nedenlerle bazı istisnai durumlarda Alman hükümetleri silah satışına onay veriyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Almanya, Ekonomi, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 13:31:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.