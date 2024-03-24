Almanya İsrail'in Filistin topraklarına el koymasını kınadı - Son Dakika
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Politika

Almanya İsrail'in Filistin topraklarına el koymasını kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye 'devlet arazisi' olarak el koymasını kınadı. Açıklamada, bu el koyma eyleminin 30 yılı aşkın bir süredir yapılan en büyük olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

24.03.2024 21:23  Güncelleme: 21:25
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Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye "devlet arazisi" olarak el koyması kınandı.

İsrail, Filistin topraklarını ilhak etmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vurgusu yapılarak, "Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye İsrail tarafından 'devlet arazisi' olarak el konulmasına yönelik açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Bu, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan en büyük el koymadır. Yerleşimler uluslararası hukuku ihlal etmekte ve bu son derece hassas olan günlerde gerilimi daha da arttırmaktadır" denildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya İsrail'in Filistin topraklarına el koymasını kınadı - Son Dakika

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