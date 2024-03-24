Almanya İsrail'in Filistin topraklarına el koymasını kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye "devlet arazisi" olarak el koyması kınandı.
İsrail, Filistin topraklarını ilhak etmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vurgusu yapılarak, "Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye İsrail tarafından 'devlet arazisi' olarak el konulmasına yönelik açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Bu, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan en büyük el koymadır. Yerleşimler uluslararası hukuku ihlal etmekte ve bu son derece hassas olan günlerde gerilimi daha da arttırmaktadır" denildi. - BERLİN
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maltepe'de AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırı sonucunda yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Bakan Tunç, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını ve 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, seçimlerin demokrasi şölenleri olduğunu ve birlik beraberliğe yönelik saldırıların başarıya ulaşamayacağını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de yaptığı devlet terörü sonucunda 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşarak Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen 'Tokat Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Tokat'a yapılan yatırımları anlatarak, İstanbul'un kaynaklarının çarçur edildiğini söyledi ve İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırıldığını belirtti. Ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'un kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Sözlü taciz sonrası saldırı gerçekleştiren şüphelilerin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin konuşmasında yerel seçimin önemini vurgulayarak, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı adayı Onur Emrah Yıldız'a destek istedi. Özel, CHP'li belediyelerin İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiği projelerin İzmir'de de yapılacağını belirtti.
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