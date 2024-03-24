Almanya İsrail'in Filistin topraklarına el koymasını kınadı

Politika

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye "devlet arazisi" olarak el koyması kınandı.

İsrail, Filistin topraklarını ilhak etmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vurgusu yapılarak, "Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye İsrail tarafından 'devlet arazisi' olarak el konulmasına yönelik açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Bu, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan en büyük el koymadır. Yerleşimler uluslararası hukuku ihlal etmekte ve bu son derece hassas olan günlerde gerilimi daha da arttırmaktadır" denildi. - BERLİN