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Almanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki toprak daraltma önerisine tepki gösterdi - Son Dakika
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Almanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki toprak daraltma önerisine tepki gösterdi

Almanya, İsrail'in aşırı sağcı bakanlarının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç etmesi önerisine tepki göstererek, sınır dışı etme veya toprak daraltma yapılmaması gerektiğini belirtti.

Almanya, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki toprak daraltma önerisine tepki gösterdi
03.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:02
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ABD ve Fransa'nın ardından Almanya da, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarına tepki göstererek, "Gazze Şeridi'nde ne sınır dışı etme ne de toprak daraltılması yapılmamalı" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerine" dair açıklamalarına ABD ve Fransa'nın ardından Almanya da tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli bakanların Filistinlilerin büyük gruplar halinde Gazze'yi terk etmesini öneren açıklamalarının Almanya tarafından tamamen reddedildiği belirtilerek, "Bizim tutumumuz açık: Gazze Şeridi'nde ne sınır dışı etme ne de toprak daraltılması yapılmamalı" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA
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