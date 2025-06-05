Almanya, NATO İçin 50-60 Bin Ek Asker Gerekiyor - Son Dakika
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Politika

Almanya, NATO İçin 50-60 Bin Ek Asker Gerekiyor

05.06.2025 13:56
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Almanya Savunma Bakanı, NATO'nun savunma bütçesi için 50-60 bin ek asker ihtiyacını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ortaya konan hedefler için ülkesinin 50-60 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Pistorius, NATO'nun güncellenen savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya konan yeni hedefler konusunda Almanya'nın durumunun sorulması üzerine, "Kaba bir tahminle bugün sahip olduğumuz mevcut silahlı kuvvetlere ek olarak yaklaşık 50 bin ila 60 bin daha fazla askere ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Pistoruis, ülkesinin ek asker ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda ise karamsar konuştu. Alman Bakan, kendisinin geçtiğimiz yıl önerdiği yeni askerlik sistemini işaret ederek, "Yeni askerlik hizmetinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yeterli olup olmayacağı sorusu ortaya çıkacaktır. Bunun kapasite artışıyla senkronize olacağını varsayıyoruz. Çünkü kışlalarda hala yeterli eğitim kapasitemiz yok. Bu yüzden bu kapasitelerin büyümesi gerekiyor. O zamana kadar gönüllülük esas olacaktır" dedi.

Almanya'da 6 Mayıs'ta kurulan Friedrich Merz başkanlığındaki koalisyon hükümeti, yeterli sayıda asker bulunabildiği sürece askerliğin gönüllülük esasına göre olması, yeterli sayıda asker bulunamadığı takdirde ise zorunlu askerlik modeline geçilmesi konusunda uzlaşmıştı. Almanya Savunma Bakanlığının 5 Haziran 2025 tarihli verisine göre Almanya'nın 182 bin 496 askeri bulunuyor. Almanya, Silahlı Kuvvetler gücünü 2031 yılına kadar yaklaşık 203 bin askere çıkarma hedefini ise yıllardır gündemde tutsa da henüz buna ulaşabilmiş değil. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Almanya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya, NATO İçin 50-60 Bin Ek Asker Gerekiyor - Son Dakika

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