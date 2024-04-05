Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, SPD'yi eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, SPD'yi eleştirdi

Almanya\'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, SPD\'yi eleştirdi

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, mevcut koalisyon hükümetinin lideri eski partisi Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) pusulasını kaybetmekle, yöneticilerini ise taşralılıkla suçladı. Schröder ayrıca Rusya ile ilişkilerinden pişman olmadığını belirtti ve göç politikalarını eleştirdi.

05.04.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, mevcut koalisyon hükümetinin lideri eski partisi Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) pusulasını kaybetmekle, yöneticilerini ise taşralılıkla suçladı.

Almanya'da 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan Gerhard Schröder, Alman gazetesine verdiği röportajda bir dönem genel başkanlığını yaptığı eski partisi SPD'ye sert eleştirilerde bulundu. Koalisyon hükümetinin lideri SPD'yi düşük anket sonuçları nedeniyle yanlış siyasi rota izlemekle suçlayan Schröder, "Beni gerçekten üzen şey partideki mevcut lider figürlerin taşralılığıdır. SPD bu değil. Oy oranım yüzde 15'e gerileseydi hemen istifa ederdim" dedi.

SPD'nin bir zamanlar işçi orta sınıfına sahip çıkan bir parti olduğunu hatırlatan Schröder, "Bugün parti daha çok çalışmayan, sosyal yardım alanlarla ilgileniyor. Birçok kişi Berlin'de cinsiyetsizliğe, esrara ve bunun gibi şeylere daha fazla önem verildiğini düşünüyor. Partim pusulasını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile ilişkilerimden pişman değilim"

Bazı siyasi kararlarından, Rusya'ya yönelik tutumundan ve Rus enerji şirketleriyle ticari faaliyetlerinden pişman olup olmadığı sorusunu cevaplayan Schröder, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ölümcül bir hata olduğunu ancak hiçbir şeyden pişman olmadığını, bir hatası olduğunu düşünmediğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşına karşı çözüm üretmek amacıyla Fransa ve Almanya'nın diplomatik girişimde bulunması gerektiğine inandığını söyleyen Schröder, "Putin'in de bu konuyla ilgilendiğine kesinlikle inanıyorum. Bütün Ukrayna'yı ne yapsın?" dedi.

"Hiçbir parti AfD'ye SPD kadar seçmen kaybetmedi"

Koalisyon hükümetinin göç politikalarını da eleştiren Gerhard Schröder, mevcut yönetimin göç sorununu kontrol altına alamadığını söyledi. Bu sorunun toplumu parçaladığının altını çizen eski başbakan, hiçbir partinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) SPD kadar seçmen kaybetmediğini ifade etti. AfD'nin yükselişinin kendisini endişelendirdiğini kaydeden Schröder, eski Başbakan Angela Merkel'e de övgüde bulunarak, Merkel'in görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Partiden dışlanmıştı

Gerhard Schröder, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile dostluğunu sürdürmesi ve Rus enerji şirketleriyle iş ilişkilerine devam etmesi nedeniyle SPD tarafından sert eleştirilere maruz kalmış ve partisinden dışlanmıştı. Schröder'in partiden atılması için 2022'de bazı girişimlerde bulunulmuş, ancak sonuç alınamamıştı. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, geçen yıl Schröder'i artık eski bir şansölye veya eski parti lideri olarak tanıyamayacağını, onu artık sadece ticari çıkarlarının peşinde koşan bir iş adamı olarak gördüğünü açıklamıştı. Schröder ise yaptığı açıklamada, hala sosyal demokrasinin ortasında yaşadığına inandığını belirterek, "Mevcut parti liderliğiyle pek yakın bir ilişkim olmadığı biliniyor. Ama sosyal demokrat olarak kalmak için buna sahip olmanıza gerek yok" ifadesini kullanmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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