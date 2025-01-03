Almanya ve Fransa'dan Suriye'ye Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Almanya ve Fransa'dan Suriye'ye Ziyaret

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Suriye'deki yeni yönetimle görüşmek üzere Şam'a gidiyor.

03.01.2025 10:02
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, bugün yeni Suriye yönetimi ile görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) adına Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte bir günlük ziyaret için Suriye'ye gidiyor. Baerbock sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlarca yıldır süren baskı, Esad rejiminin zulmü ve korkunç iç savaş, Suriye'de milyonlarca insanda büyük yaralar bıraktı. Tüm ülke bu durumdan etkilendi ve aynı zamanda geleceğin daha iyi olacağına dair meşru bir umuda sahip. Esad yönetiminin acı dolu dönemi sona erdi. Yeni bir sayfa açıldı ama henüz yazılmadı. Şu anda Suriyeliler ülkelerinin geleceğini yeniden kendi ellerine alma şansına sahip" ifadelerini kullandı.

Baerbock, Suriye halkına yıllardır sağladıkları insani yardımın yanı sıra kapsayıcı ve barışçıl bir iktidar geçişinde toplumun uzlaşmasında ve yeniden inşasında destek olmak istediklerini belirtti. Baerbock, "Hepimiz bunun zorlu bir yol olacağının farkındayız. Fransız meslektaşım Jean-Noel Barrot ile bugünkü seyahatim, Avrupa ile Suriye ve Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıcın mümkün olduğuna dair açık bir mesajdır. Bugün Şam'a desteğimizi sunarak ve aynı zamanda yeni yöneticilerden beklentilerimizi net bir şekilde ifade ederek gidiyoruz. Yeni bir başlangıç, etnik veya dini gruplarına bakılmaksızın tüm Suriyelilere siyasi süreçte yer verilmesi halinde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara ile görüşme gerçekleştirileceğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Annalena Baerbock ile Şam'a gidiyorum. Fransa ve Almanya, Suriye halkının yanında yer alıyor. Suriye'de Suriyelilerin yararına ve bölgesel istikrar için barışçıl ve zorlu bir geçişi teşvik etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya ve Fransa'dan Suriye'ye Ziyaret - Son Dakika

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