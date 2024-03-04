ALTSO Başkanı Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Alanya\'nın taleplerini görüştü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Antalya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek Alanya'nın taleplerini aktarıp rapor sundu.
Antalya'da düzenlenen Antalya İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması etkinliğine katılan Başkan Erdem, yapılan toplantıda Alanya iş dünyasının talep ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletip, destek istedi.
"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
Alanya iş dünyasının talep ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileterek destek istediklerini belirten Başkan Erdem, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın teşrifleri ve daveti ile Bingöl Milletvekilimiz Feyzi Berdibek, Ankara Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Baran'ın katılımlarıyla Antalya İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması toplantısına katıldık. Toplantıda, Alanya iş dünyamızın talep ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcımıza iletip, destek istedik. Özellikle ikamet ve yabancıya mülk satışı konusunda sürekli temas halinde olduğumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Değerli büyüğüm Cevdet Yılmaz'a son gelişmeler ve beklentiler konusunda bir kez daha raporumuzu verdik ve sözlü olarak da konuyu aktardık. Hem toplantılarda hem de yemek programında da Alanya'mızın sorunlarına yakın ilgi gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcımıza yürekten teşekkür ediyorum. Alanya'mızın tüm sorunlarına en üst düzeyde çözüm üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz". - ANTALYA
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