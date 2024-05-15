Amasya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Programı Düzenlendi

Politika

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel yaptı. İlçe Müdürü Şenel, "Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya, Afyon ve İzmir'e uzanan bir kurtuluş destanının baş yazgısıdır 19 Mayıs. Fikirlerde başlayan, yüreklerde filizlenen, tüm yurda yayılan vatan sevdasıdır bugün. Karamsarlığın umuda, korkunun güvene, esaretin özgürlüğe döndüğü gündür bugün. Bu bayram, 19 Mayıs ruhunu yeniden diriltmek, ışık ve umut olup bir daha Samsun'a çıkmak demektir. Unutmayınız ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" dedi.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve kurum amirleri katıldı. Etkinlikler kapsamında, ilçe genelinde hafta boyunca programlar yapılacak. - AMASYA