Amasya politika haberi | Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı - Son Dakika
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Amasya politika haberi | Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı

07.10.2022 18:54

Edinilen Amasya gelişmesine göre Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da cami çıkışı bir grup vatandaş tarafından yuhalandı.

Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı

AMASYA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da cami çıkışı bir grup vatandaş tarafından yuhalandı. O tepkilere karşı sessiz kalan Davutoğlu, karşılaştığı bir vatandaşın "Halk Erdoğan'ın yanında" sözüne tepki göstererek vatandaşla tartıştı.

Ahmet Davutoğlu, Sultan II. Bayezid Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar Davutoğlu'nu yuhaladı. Yükselen tepkiler sonrası partililerle vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı. Eşi Sare Davutoğlu'nun da katıldığı esnaf gezisi esnasında karşılaştığı bir vatandaşın "Erdoğan çıktı tek başına. Millet arkasında durdu. Halk Erdoğan'ın yanında" sözlerine cevap veren Davutoğlu, "Tek başına değil. Doğu Perinçek yanında, Bahçeli yanında, Apo yanında. Bırak Allah'ını seversen. Halk bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Amasya politika haberi | Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı - Son Dakika
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