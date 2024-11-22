ANAHTAR Parti MYK Üyesi Uçar'dan Özür Dileme Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ANAHTAR Parti MYK Üyesi Uçar'dan Özür Dileme Açıklaması

ANAHTAR Parti MYK Üyesi Uçar\'dan Özür Dileme Açıklaması

ANAHTAR Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, bir toplantıda sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşılmasına neden olduğu için millet ve partililerinden özür diledi. Uçar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine eleştirilerde bulunduğunu söyledi.

22.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANAHTAR Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, katıldığı bir toplantıdaki konuşması üzerinden çeşitli haber sitelerinde yapılan haberlere ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada "Bazı basın organlarının servis ettiği şekilde 'emin değilim' gibi bir ifadem olmadığı açıktır. Ancak bunun haricinde de sözlerimin yanlış anlaşılmaya fırsat verdiği gerçeği de hata olarak önümüzde durmaktadır. Bu vesile ile hem hizmetine talip olduğumuz aziz milletimizden hem de partililerimizden yürekten özür diliyorum" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"17 Kasım 2024 tarihinde Ataşehir ilçesinde katıldığım bir salon toplantısında aşağıda eksiksiz ve kullanmadığım kelimeler eklenmeden tam olarak şu ifadeleri kullandım: "Soruyu o zaman cevaplayalım, bakalım oradayken ne cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de alakalı ben hep böyle biraz espri ile karışık yanıt veriyorum. Şimdi biz burada iken karşıyız, muhalefetken ama bakalım Genel Başkanımız da biz de masanın diğer tarafına bir geçelim, vazgeçebilecek miyiz, o konfor o şatafat, saraylar, böyle kolay kolay terkedilip bırakılabilecek şeyler değildir, bırakılabiliyor olsa bugün Cumhurbaşkanımız bu sıkıntıya bu eziyete katlanmazdı. Milleti için adam, bakın, öldü bitti ayakta duramayacak hale geldi. O yüzden çok kolay değildir bunlar ama Allah'ın izni ile bu memleket için hangi yönetim idare şekli doğru ise Genel Başkanımız tercihini ondan yana milletimize danışarak karar verecektir". Sözlerimle arz etmek istediğim husus Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tek kişiye ve onun çevresine verdiği baş döndürücü gücün ve yetkinin insanın nefsine ne denli büyük bir yük getirdiği ve bu yükün insanı nasıl başlangıçtaki iddialarından saptırdığı üzerinden AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanının siyasi yolculuğuna dönük bir eleştiriden ibaretti.

"Bu çerçevede bazı basın organlarının servis ettiği 'emin değilim' şeklinde bir ifadem olmadığı açıktır. Ancak bunun haricinde de sözlerimin yanlış anlaşılmaya fırsat verdiği gerçeği de hata olarak önümüzde durmaktadır. Tüm bu vakaları birlikte değerlendirdiğimde milletimizden ve partililerimizden 'yanlış anlaşılmaya neden olacak bir özensizlik' nedeniyle özür dilemem gerektiği sonucunu çıkardım. Bu vesile ile hem hizmetine talip olduğumuz aziz milletimizden hem de partililerimizden yürekten özür diliyorum."

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika ANAHTAR Parti MYK Üyesi Uçar'dan Özür Dileme Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: ANAHTAR Parti MYK Üyesi Uçar'dan Özür Dileme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.