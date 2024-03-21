Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor, yeni başkan bugün seçilecek - Son Dakika
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Politika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor, yeni başkan bugün seçilecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın görev süresi doluyor, yeni başkan bugün seçilecek

Yüksek yargıda seçim maratonu bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi sona eriyor ve bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek.

21.03.2024 08:51
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkan bugün seçilecek.

Yüksek yargıda seçim maratonu bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in ise 7 Mayıs'ta görev süreleri doluyor. Bu kapsamda, 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri için süreç işleyecek. Yüksek mahkemelerde yapılacak seçimin ilki Anayasa Mahkemesi'nde olacak.

Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi sona eriyor

Zühtü Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı. Bu kapsamda, bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek. Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek. Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Arslan, 3 kez başkanlık yaptı

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor, yeni başkan bugün seçilecek - Son Dakika

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