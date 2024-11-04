Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Ebru Gündeş Konseri Açıklaması

Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Ebru Gündeş konserinin 69 milyon TL'ye mal olduğu ve fatura kesilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada konserle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA