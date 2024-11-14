Ankara\'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Politika

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Kamuoyu araştırma şirketleri, muhalefetin son yerel seçimlerin ardından sürekli bir şekilde erken seçim talep etmesinin ardından anket çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu ve Ankara genelinde en beğenilen milletvekili soruldu.

Ankara'da 3 bin 920 katılımcı ile bilgisayar destekli anket yöntemi ile yapılan araştırmada hata payının 1,8 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Araştırma sonuçları 14 Mayıs Genel Seçimleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre CHP Ankara'da oyunu 5.8 puan artırarak yüzde 36,4 puan ile birinci parti oldu. AK Parti ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 29.2 puan ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'yi sırasıyla MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve BBP takip etti.

İŞTE ANKET SONUCUNA GÖRE ANKARA'DA PARTİLERİN OY ORANI

CHP: %36,4

AK Parti: %29,2

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6,7

Zafer: %5,5

YRP: %3,5

DEM: % 3,5

BBP: %1,5

Diğer: % 5,2

EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİ

Araştırmanın bir diğer sorusu ise il genelinde en çok beğenilen milletvekilleri de soruldu. Ankaralıların buradaki tercihleri ise sırası ile: CHP'li Umut Akdoğan, AK Partili Osman Gökçek, CHP'li Murat Emir, İYİ Partili Kürşad Zorlu, Bağımsız Milletvekili Adnan Beker olarak sıralandı.