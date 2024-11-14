Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde? - Son Dakika
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Politika

Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

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ORC Araştırma Şirketi tarafından Ankara'da yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre Ankara'da CHP ile AK Parti arasında fark giderek artıyor.

14.11.2024 14:12
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Kamuoyu araştırma şirketleri, muhalefetin son yerel seçimlerin ardından sürekli bir şekilde erken seçim talep etmesinin ardından anket çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu ve Ankara genelinde en beğenilen milletvekili soruldu.

Ankara'da 3 bin 920 katılımcı ile bilgisayar destekli anket yöntemi ile yapılan araştırmada hata payının 1,8 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Araştırma sonuçları 14 Mayıs Genel Seçimleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre CHP Ankara'da oyunu 5.8 puan artırarak yüzde 36,4 puan ile birinci parti oldu. AK Parti ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 29.2 puan ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'yi sırasıyla MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve BBP takip etti.

İŞTE ANKET SONUCUNA GÖRE ANKARA'DA PARTİLERİN OY ORANI

CHP: %36,4

AK Parti: %29,2

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6,7

Zafer: %5,5

YRP: %3,5

DEM: % 3,5

BBP: %1,5

Diğer: % 5,2

Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİ

Araştırmanın bir diğer sorusu ise il genelinde en çok beğenilen milletvekilleri de soruldu. Ankaralıların buradaki tercihleri ise sırası ile: CHP'li Umut Akdoğan, AK Partili Osman Gökçek, CHP'li Murat Emir, İYİ Partili Kürşad Zorlu, Bağımsız Milletvekili Adnan Beker olarak sıralandı.

Ankara\'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

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Son Dakika Politika Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Aydaz:
    BU MİLLET ARTIK BUNLARI GÖN, DE, RE, CEK, GÜVEN TAMAMEN KAYBOLMUŞ DURUMDA,, BICAK KEMİĞE DAYANDI,, YILLARDIR BUNLARA OY VEREN DEDEM DAHİ HAKKINI HELAL ETMİYOR, HATTA KÜFÜR EDİYOR, DEDEM BUNLAR BİTTİ ARTIK DİYORSA GEÇMİŞ OLSUN 31 47 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    ülkenin başına gelmiş en karanlık parti 28 23 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    milletin gözü geçte olsa açılıyor, zararın neresinden dönersen kâr 21 12 Yanıtla
  • Celil Başer:
    rüya görmek iyidir... 14 15 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    yav hee hee.. 11 15 Yanıtla
  • mehmet günden:
    CHP?????? su parasi gelir ....şarkıcı milyon odeme 11 13 Yanıtla
  • sezai duran:
    Neyin peşindesiniz hayırdır. 11 11 Yanıtla
  • Özgür Oğuz:
    ülkenin ekonomisini bitirdiler,Ev kirası asgari ğcreti geçmişse söğlenecek laf yok.Bu zalim yönetimle başlayan konuşması geliyo tayipin 9 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    birinci benim kimse kusura bakmasın 2 5 Yanıtla
  • Foşa Garden Dilek:
    a parti anketlere girsin ondan sonra görelim nasıl anketler değişiyor 2 3 Yanıtla
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