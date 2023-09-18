Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Ankara\'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Son Güncelleme: 18.09.2023 09:55

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve aralarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı telefonlardan ve hatlardan arandığı tespit edilen 10 kişiyi belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Operasyon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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