İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek

24.05.2022 13:53
İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri yarın Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile Stenström ve Salovaara başkanlığındaki heyetler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler gerçekleştirecek.

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MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır! MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır! İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye gelecek. İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye gelecek.
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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