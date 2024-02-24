Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, başkentte seracılığı teşvik edeceklerini, böylelikle vatandaşların sebzesini kendi şehrinden temin edebileceğini ifade etti.
Altınok, Ankara Batı Karadeniz Birliğince Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı döneminde Keçiören'e yapılan hizmetleri anlattı.
Ankara'yı eserlerle ve hizmetlerle donatma vaktinin geldiğini belirten Altınok, Ankara'yı sanayinin ve tarımın başkenti haline getirmek istediğini söyledi.
Seçildiği takdirde başkenti "müzeler şehri" yapacağını dile getiren Altınok, 5 yeni müze projesi olduğunu aktardı.
Seracılığı da teşvik edeceklerini vurgulayan Altınok, "Ankara'nın sebzesi Antalya'dan değil Ankara'dan, ilçelerinden gelecek. 7 ilçemizde termal var, termal seracılığı da teşvik edeceğiz. Kışın, yazın Ankaralı kendi sebzesini kendi şehrinden temin edecek." diye konuştu.
Altınok, trafik ve ulaşım probleminin son zamanlarda daha da arttığına dikkati çekerek, "2023'te trafiğe 100 bin yeni araç girdi ama yollar aynı. 2024'te en az 125 bin yeni araç trafiğe çıkacak. Önümüzdeki 5 yılda en az 650 bin araç Ankara'da trafiğe çıkacak. Bu yollar ne olacak, kim yapacak? Herhalde Alper Gezeravcı yapmayacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ankara'da Seracılık Teşvik Edilecek - Son Dakika
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