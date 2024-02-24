Ankara'da Seracılık Teşvik Edilecek - Son Dakika
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Politika

Ankara'da Seracılık Teşvik Edilecek

Ankara\'da Seracılık Teşvik Edilecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da seracılığı teşvik edeceklerini ve böylelikle vatandaşların sebzesini kendi şehrinden temin edebileceğini belirtti. Altınok ayrıca Ankara'yı sanayi ve tarımın başkenti haline getirmek istediğini ve 5 yeni müze projesi olduğunu da dile getirdi.

24.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:54
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, başkentte seracılığı teşvik edeceklerini, böylelikle vatandaşların sebzesini kendi şehrinden temin edebileceğini ifade etti.

Altınok, Ankara Batı Karadeniz Birliğince Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı döneminde Keçiören'e yapılan hizmetleri anlattı.

Ankara'yı eserlerle ve hizmetlerle donatma vaktinin geldiğini belirten Altınok, Ankara'yı sanayinin ve tarımın başkenti haline getirmek istediğini söyledi.

Seçildiği takdirde başkenti "müzeler şehri" yapacağını dile getiren Altınok, 5 yeni müze projesi olduğunu aktardı.

Seracılığı da teşvik edeceklerini vurgulayan Altınok, "Ankara'nın sebzesi Antalya'dan değil Ankara'dan, ilçelerinden gelecek. 7 ilçemizde termal var, termal seracılığı da teşvik edeceğiz. Kışın, yazın Ankaralı kendi sebzesini kendi şehrinden temin edecek." diye konuştu.

Altınok, trafik ve ulaşım probleminin son zamanlarda daha da arttığına dikkati çekerek, "2023'te trafiğe 100 bin yeni araç girdi ama yollar aynı. 2024'te en az 125 bin yeni araç trafiğe çıkacak. Önümüzdeki 5 yılda en az 650 bin araç Ankara'da trafiğe çıkacak. Bu yollar ne olacak, kim yapacak? Herhalde Alper Gezeravcı yapmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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