Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son Güncelleme: 12.09.2023 10:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutukladı.

15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora kaplan tutuklandı

DELİL TOPLAMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Başsavcılığı, Bora Füzesi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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