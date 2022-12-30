İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü

30.12.2022 16:09

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından Meral Akşener'den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı paylaşmasının tartışma yarattığı ortaya çıktı. Ateş'in, "İYİ Partiye yakınlaşıyor" iddiaların ise "Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir" diye tepki verdiği öğrenildi.

Ankara'da saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in dün İYİ Partili ülkücülerle fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaşmasının tartışma yarattığı ortaya çıktı. Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"DAVAMIZIN AKSAÇLILARIYLA"

Ateş paylaşımına "Ülkücüyüm demenin zor olduğu günlerde ülkücülük davası uğruna mücadele veren davamızın aksaçlılarıyla" notunu düştü. Ateş'in bu paylaşımı, ülkü ocakları ile arasının açık olmasına ve İYİ Parti'ye yaklaştığına yoruldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bu iddialara yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Ateş, "Yine ülkücülere ve MHP'lilere itibar suikasti peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP'dir" ifadelerini kullandı.

Öldürülen eski ülkü ocakları başkanının paylaştığı fotoğraf tartışma yaratmış

ÜLKÜCÜ CAMİANIN YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER

Fotoğraftaki iş insanı İbrahim Sungur ve Mahmut Korkmaz ülkücü camianın yakından tanıdığı isimler. Mahmut Korkmaz da İbrahim Sungur da belli bir süre hapis yattılar. Mahmut Korkmaz'ın bir diğer özelliği ise Bahçelievler katliamı sanıklarından olması.

ERTESİ GÜN ÖLDÜRÜLMESİ KAFA KARIŞTIRDI

Ateş'in bu paylaşımdan sadece saatler sonra Ankara'da cuma namazı çıkışı öldürülmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Motosikletiyle Ateş'i vurarak kaçan saldırganın kimlik tespiti için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Öldürülen eski ülkü ocakları başkanının paylaştığı fotoğraf tartışma yaratmış
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Son Dakika Politika İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili isimlerle çektirdiği fotoğraf tartışma yaratmıştı! Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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