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Ankara Kent Konseyi Başkanı: 2024 yerel seçim sonuçları ortak aklın yeni miladı olsun - Son Dakika
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Politika

Ankara Kent Konseyi Başkanı: 2024 yerel seçim sonuçları ortak aklın yeni miladı olsun

Ankara Kent Konseyi Başkanı: 2024 yerel seçim sonuçları ortak aklın yeni miladı olsun

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.

03.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:43
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Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarının da katkısıyla hep birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "2024 yerel seçim sonuçları ortak aklın yeni miladı olsun" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yerel seçimlere ilişkin mesaj yayımladı. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı. 1992 Rio Uluslararası Çevre Konferansı sonrasında Türkiye'nin bu alana katkısı olarak ortaya çıkan ve daha sonra Belediye Kanunu'nun 76. maddesiyle kent konseylerinin yasallık kazandığına işaret eden Yılmaz, kent konseylerinin geçen süre içerisinde sürdürülebilir kalkınmadan iklim değişikliğine, hemşehrilik hukukundan kentli haklarına, çevreden yerel şeffaflık ve hesap verilebilirliğe kadar pek çok konuda iz bırakan çalışmalara imza attığını belirtti. Yılmaz, "Ortak akıl, yatay örgütlenme, farklılıkların bir arada demokratik birlikteliği, kapsayıcılık ilkeleriyle tamamen gönüllüğe dayalı sivil bir platform olarak ortaya çıkan kent konseyleri, kentlerimizin sorunlarına çözüm olacak yerel politikaların kentlerin paydaşları tarafından eşitlikçi ve tarafsız bir biçimde tartışılabilmesine olanak sağlamıştır" dedi.

"Demokratik katılımın türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşıyoruz"

Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğiyle 2019 yılı haziran ayında Türkiye'deki en etkin, yaygın ve başarılı kent konseyini kurmak için yola çıktıklarını belirterek, "Geçen dört yıl içinde Ankara Kent Konseyi, bin 800 kurumsal üyesi, 10 bine yakın gönüllü bileşeni ile Ankaralıları kent yönetiminde, dayanışmada bir araya getiren, kentsel politikaların belirlenmesinde ve tartışılmasında yerleştirdiği kültürle referans kabul edilen, yaptığı çalışmalarla uluslararası otoritelerin iki ayrı ödülüne layık görülen, birinde de finale kalan bir yapı haline geldi. İstanbul'da ve diğer belediyelerde bulunan kardeş kent konseylerimizin başarılarının da katkısıyla hep birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Farklılıklarımızın bir zenginlik olduğuna dayalı bir kardeşlik hukuku ve ortak akıl anlayışı"

Kazanılan başarıda kendilerine ışık tutan en önemli unsurun 2024 yerel seçim sonuçlarından da izlenebileceği gibi farklılıkların zenginlik olduğuna dayalı bir kardeşlik hukuku ve ortak akıl anlayışı talebi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle dedi:

"İnanıyoruz ki, aynı anlayışla bir araya getirilmesinde büyük emek harcanan, Türk siyasi tarihinde eşi görülmemiş bir birlikteliğin gücüyle kazanılan belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri, bizlerin kent konseyi deneyimimizde yaşadığımız ortak aydınlık ruhun tüm Türkiye'ye yayılmasında da en önemli başlangıç noktaları olacaktır. Başkent Ankara'mızın her yerinde kurulacak yeni kent konseyleriyle taçlanacak bu demokratik yolculukta bir arada olma arzu ve irademizi şimdiden beyan ederiz. 2019'da başlayan katılımcılık yolculuğunun başkent Ankara'nın tüm ilçelerinde kurulacak kent konseyleri, mahalle düzeyinden başlayacak ve karar verme süreçlerine etkin şekilde yansıyacak katılım uygulamaları ile yeni bir aşamaya erişebileceğini düşünüyoruz."

"Katılımcılığın yeni miladını inşa etmenin başlangıç noktası olacağını düşünüyoruz"

Seçim sonuçlarının umut verdiğini kaydeden Yılmaz, "Katılımcılık için başlatılacak yeni bir hamlenin başkent Ankara ve Türkiye için katılımcılığın yeni miladını inşa etmenin başlangıç noktası olacağını düşünüyoruz. Bunun için Ankara Kent Konseyi tüm üyeleri, bileşenleri, gönüllüleri ve Ankaralı hemşehrileriyle üzerine düşenden fazlasını yapmak için yola çıkmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ankara Kent Konseyi Başkanı: 2024 yerel seçim sonuçları ortak aklın yeni miladı olsun - Son Dakika

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