Ankara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç cumartesi günü yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK İSMİ KESİN GİBİ

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kabine'de daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü, ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini ifade ediyor.

"İBRAHİM KALIN VE HAKAN FİDAN DA KABİNE'DE OLACAK"

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Kabine'de olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.

"BİRKAÇ GÜNE BU KONU NETLEŞİR"

Üst düzey bir yetkili, konuya dair şunları söyledi; "Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar."