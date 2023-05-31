Ankara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak - Son Dakika
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Ankara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak

31.05.2023 15:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından milyonların gözü kulağı yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Erdoğan'ın en geç cumartesi günü açıklaması beklenen listede MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isimleri yer alıyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç cumartesi günü yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK İSMİ KESİN GİBİ

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kabine'de daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü, ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini ifade ediyor.

"İBRAHİM KALIN VE HAKAN FİDAN DA KABİNE'DE OLACAK"

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Kabine'de olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.

"BİRKAÇ GÜNE BU KONU NETLEŞİR"

Üst düzey bir yetkili, konuya dair şunları söyledi; "Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar."

YORUMLAR (3)
  • osman hamdi: Arkadaşlar Erdoğan bakan bulmakta zorlanıyor.Millet ittifakında liyakatli 7 aday vardı .erdoğan bunları bakan yaparak hem teselli etmiş.hemde liyakatlı becerikli bakanlara sahip olur. Cevap Yaz 8 60 Yayından Kaldır
  • Volkan Çağdaş: Hakan Fidan'ın eski bir Astsubay olarak, askeri personelin sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini, Hulusi Akar'a nispeten kesinlikle daha iyi bileceğinden dolayı Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesi, alınacak en doğru kararlardan bir tanesi olur. Cevap Yaz 39 18 Yayından Kaldır
  • Batuhan Urasoglu: Ne değişecek hayatımda o zaman kim gelirse kendine geliyor hayatta gelenlere güzel Cevap Yaz 26 17 Yayından Kaldır
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Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir

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Son Dakika Politika Ankara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak - Son Dakika
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