Ankara Meclisi'nde Kavga: 29 Ekim Konseri Gündem Oldu - Son Dakika
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Politika

Ankara Meclisi'nde Kavga: 29 Ekim Konseri Gündem Oldu

Ankara Meclisi\'nde Kavga: 29 Ekim Konseri Gündem Oldu

İki parti arasında 29 Ekim konseri bütçesi nedeniyle kavga çıktı, meclis oturumu kapatıldı.

07.11.2024 22:09
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ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinin gündeme geldiği sırada meclis üyeleri arasında kavga çıktı. Partililer kürsüde yumruklaşırken, dosyalar da yere savruldu.

ABB, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen kasım ayının ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi. AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 29 Ekim'de yapılan Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira bütçe ayrıldığını paylaşılan belgelerle öğrendiklerini belirterek, "Bazı arkadaşlar bugüne kadar eleştirilerin tamamında yaptıkları 'Yalan söylüyorsunuz.', 'Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar.' gibi bir paylaşım silsilesi içerisine girdiler. Ortada belge var. Belgeleri görünce daha sonra 'Mansur Yavaş Başkanımızın bu konuyla ilgili bilgisi yok' dediler. Firma fatura kesmemiş olabilir. Ödeme de yapılmamış olabilir ancak bir günlük konser için 69 milyon liralık sözleşme yapıldığı gerçeğini değiştirmez" diye konuştu.

Nihat Yalçın, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında da Mor ve Ötesi Grubu'na 71 milyon lira ödeme yapıldığını vurguladı. Yalçın, 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim konserinde Candan Erçetin ve Murda'ya ödenen tutarın 80 milyon 40 bin lira olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

" Ankara Büyükşehir Belediyesi, sigorta prim borçlu belediyeler arasında birinci sırada. 8 milyar borcu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi yüzsüzleri listesini açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleri orada. Her sayfada bir şirket var. Bugün baktık, sadece BUGSAŞ'ın 600 milyon lira borcu var. Ankara'da tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi, konserlere ayırdığı yüz milyonlarca liralık bütçesiyle adeta Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın, çal oynasın belediyeciliği dönemi almıştır."

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Işık ise "Ben, sizin rahatsızlığınızı anlıyorum, 19 Mayıs ve 29 Ekim. Biz, bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız fakat konu, 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben cidden sizin rahatsızlığınızı anlıyorum" dedi.

Işık'ın konuşması sataşmalar nedeniyle kesildi. Işık, üyeleri sakinleştirmeye çalışırken kavga çıktı. Ardından meclis oturumu kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ankara Meclisi'nde Kavga: 29 Ekim Konseri Gündem Oldu - Son Dakika

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