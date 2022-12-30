Öldürülen ülkü ocakları başkanı son paylaşımında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmış - Son Dakika
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Öldürülen ülkü ocakları başkanı son paylaşımında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmış

30.12.2022 15:51

Ankara'nın Çukurambar semtinde cuma namazı çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda İzmir'de öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü.

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Mevcut Ülkü Ocakları yönetimi ile arasında sorun olduğu bilinen Sinan Ateş'in İYİ Partili oldukları ülkücü camia tarafından bilinen isimlerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

BUGÜN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş (38), bugün Çukurambar semtinde henüz kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SON PAYLAŞIMINDA FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ

Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Sinan Ateş'in İzmir'de karşıt gruptaki öğrencilerle çıkan kavgada öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun doğum gününü kutladığı görüldü. Ateş, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp "Geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" dedi.

İşte o paylaşım:

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Son Dakika Politika Öldürülen ülkü ocakları başkanı son paylaşımında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmış - Son Dakika


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