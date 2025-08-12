Ankara'ya Hava Köprüsü Projesi - Son Dakika
Ankara'ya Hava Köprüsü Projesi

12.08.2025 12:07
Fuat Oktay, AJet ile yeni uluslararası uçuşlar ve hava köprüsü projelerini tartıştı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile bir araya geldi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın küresel bağlantılarını güçlendirecek önemli bir adımın hayata geçirilmesine vesile olduklarını belirtti.

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve ekibiyle uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını aktaran Oktay, AJet Genel Müdürü Sarp ile Meclis'te, "Ankara Vizyon 2035" projesi kapsamında dünya başkentlerine ve önemli merkezlere hava köprüsü kurulması amacıyla Ankara'dan direkt uçuşlu uluslararası yeni destinasyonlar eklenmesi hususunu görüştüklerini bildirdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar 5 yeni ülkedeki 8 yeni noktaya haftalık ilave 70 direkt uçuş eklenecek. Bu kapsamda AJet, ekim ayının sonunda Ankara'dan Barcelona ve Madrid'e, ilerleyen zamanlarda da Brüksel, Milano ve Roma gibi Avrupa'nın önemli şehirlerine doğrudan uçuşlar başlatacak. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra Ankara ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın birçok kentiyle daha hava köprüsü kurulacak. Türk Cumhuriyetleriyle hava ulaşım ağımız daha da güçlendirilecek. Ankara'mız uluslararası uçuşlarda yeni, güçlü bir merkez olacak. Böylelikle başkentimizin ticari, kültürel, turizm ve diplomatik kapasitesinin uluslararası düzeyde önemli ölçüde artırılması sağlanacak. Başta THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bolat olmak üzere AJet Genel Müdürü Sayın Kerem Sarp ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyor, bu gelişmenin Ankara'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

