Ankara Yeni Adalet Sarayı Temel Atma Töreni

Politika

Ankara yeni Adalet Sarayı'nın temek atma töreninde konuşan Bakan Tunç, "3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde umarım 2027'nin adli yıl açılışında Cumhurbaşkanımız ile birlikte Ankara Adalet Sarayı'nın açılışını yaparız. Adalet Sarayı'mız yeşil bir bina, yatay bir mimari ve dört ayrı blok, 14 ayrı binadan oluşuyor" dedi.

Ankara yeni Adalet Sarayı'nın temek atma töreni, gerçekleşti. Düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birçok yargı mensubu katıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Yenimahalle'de bulunan eski yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara için büyük bir ihtiyacı giderecek olan eserin yapımında desteklerini sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı.

"Sadece yargıda değil her anımızda adaletten ayrılmamız gerekir"

Cumhuriyetin doğduğu topraklara yakışır bir Adalet Sarayına kavuşmanın ilk adımını attıklarını belirten Tunç, "Adalet mülkün temelidir. Adalet insan onurunu korumak, insan haklarını savunmaktır. Adalet haklı olana hakkını vermektir. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Sadece yargıda değil her anımızda adaletten ayrılmamız gerekir. Adaletin tecellisi için de hukuk devleti şarttır. Kuvvetler ayrılığının uygulandığı bir sistem olması gerekir. Yargının da tecelli edebilmesi için ihtiyaca cevap veren kanunların olması, mevzuatın uygulanabileceği mekanların olması ve hakimleri, savcılarıyla birlikte insan unsurundaki kalitenin olmasıdır" dedi.

"Ülkemizi merdiven altı duruşmaların yapıldığı günlerden bugünlere kavuşturduk"

Temel kanunların tamamını yenilediklerini söyleyen Tunç, "80 yıldan bu yana uygulanan, ihtiyaçlara yanıt vermeyen mevzuatlarımızı yeniledik. Çok önemli mesafeler aldık. 22 yıl önce adliyelerimizin durumunu hepimiz hatırlıyoruz. Ülkemizi merdiven altı duruşmaların yapıldığı günlerden bugünlere kavuşturduk. Son bir haftadır yazılı basında 'önemli olan bina değil, içinde dağıtılan adalettir' gibi bir takım eleştiride bulunanları görüyoruz. Ancak biz mevzuatın iyileştirilmesinden, yargı reformlarından da bahsediyoruz. Ama ne yazık ki birileri bu kaliteli hizmet binalarında hakim ve savcılarımızın hizmet görmesinden ve vatandaşlarımızın bu binalarda hizmet almalarından rahatsız olanlar var. Onlar karalamaya devam etsinler biz çalışmaya devam edeceğiz. Mevzuatımızda ihtiyaç olduğu sürece değişiklik yapmaya, TBMM'ye taslak çalışmalarını göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Adliyeler adaletin kapısıdır diyen Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için bazı mahkemelerde yargılamaların uzadığının farkındayız. Yeni mahkemelerin açılması ve ilave hakim ve savcılarımızın atanması konusunda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bizim için adliyeler adaletin kapısıdır, adaletin tecelli ettiği mekanlardır. Bu yüzden adalet sarayları da sıradan binalar değildir. Geleceğe olan bir yatırım ve tarihe atılmış bir imzadır adalet binaları. Yargımızın vermiş olduğu hatalı kararlar konusunda düzeltmek için her türlü adım atılır ama yargımızın yıpratılmasına izin vermeyiz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda yargıya yönelik ağır eleştiriler var, bazı istisnai kararlardan yola çıkarak yargıyı töhmet altında bırakan açıklamalar görüyoruz. Yılda 12 milyon karar veriyor hakimler. İlk derecenin verdiği kararın istinaf ve temyizle düzeltme ihtimali varken bu tür kararlarda hemen infialler uyandırılmasının haksız olduğumu düşünüyoruz. Burada bir kasıt var. Kopyala-yapıştır yapılarak adaletin yıpratılması söz konusu. Yargımızın vermiş olduğu hatalı kararlar konusunda düzeltmek için her türlü adım atılır ama yargımızın yıpratılmasına izin vermeyiz."

"3 yıl gibi kısa bir sürede Ankara Adalet Sarayı'nın açılışını yaparız"

Yeni Adalet Sarayı hakkında da konuşan Tunç, "3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde umarım 2027'nin adli yıl açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Ankara Adalet Sarayı'nın açılışını yaparız. Adalet Sarayı'mız yeşil bir bina, yatay bir mimari ve dört ayrı blok, 14 ayrı binadan oluşuyor. Yenimahalle ilçesinde yapılacak Adalet Sarayı'nda bin 382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonu yer alacak. 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatının üç yılda tamamlanması bekleniyor" dedi.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara'nın, bölgesine ve küresel meselelere yön veren bir çekim merkezi olduğunu söyledi.

Ankara'yı başkentler yarışında en üst sıraya taşımak için dev yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kurum, yeni kamu binaları, sosyal konutlarla Ankara'nın çehresini yenilediklerini ifade etti.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nin, ihya sürecinin tüm engelleme girişimlerine rağmen tamamlandığını aktaran Kurum, "Kararlıyız. Dün olduğu gibi yarın da Ankara'mızı şanına yaraşır bir görünüme, güzelliğe kavuşturmak için yeni eserler yapmaya, yeni yatırımlar sunmaya ilk günkü aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"2027'nin ilk yarısında tamamlanacak"

Adalet sarayının, başkentin kalbi sayılabilecek bir alana inşa edildiğini belirten Kurum, "312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla toplam 746 bin metrekarelik inşaat alanıyla, Türkiye'nin en geniş kapalı alanına sahip adliyemiz burası olacak. Yine 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık açık ve kapalı otoparkı, yatay mimari anlayışıyla zemin artı 5 kat olarak tasarladığımız bu bina yüksek teknolojiyle, enerji verimli, yalıtımlı ve aynı zamanda iklim değişikliğine duyarlı sıfır atık binalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak özelliklerle donatılmıştır. Yeni adalet sarayımızı 2027 yılının ilk yarısında tamamlayarak ülkemize, başkentimize, milletimize armağan edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA