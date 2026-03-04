Anlatılanları unutun! ABD'li emekli albayın sözleri yayına damga vurdu - Son Dakika
Anlatılanları unutun! ABD'li emekli albayın sözleri yayına damga vurdu

04.03.2026 08:08
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 5. gününde devam ederken, canlı yayına katılan Emekli ABD Ordusu Albayı Douglas Macgregor "Tüm üslerimiz yok edildi. Liman tesislerimiz yerle bir oldu. Hint limanlarına geri çekilmek zorunda kalıyoruz; donanmanın söylediği bu." ifadelerini kullandı.

ABD- İsrail ve İran arasında başlayan savaş beşinci gününde devam ederken bölgedeki askeri gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. ABD ve İsrail'in İran'daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından İran da Körfez'deki ABD üsleri ile bölgedeki hedeflere füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

CANLI YAYINDA OLAY SÖZLER

Yaşanan çatışmalar sürerken emekli ABD Ordusu Albayı ve askeri analist Douglas Macgregor'un katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Macgregor, İran'ın misilleme saldırılarının ABD'nin bölgedeki askeri altyapısına ağır zarar verdiğini iddia etti.

"TÜM ÜSLERİMİZ YOK EDİLDİ"

Macgregor canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Tüm üslerimiz yok edildi. Liman tesislerimiz yerle bir oldu. Hint limanlarına geri çekilmek zorunda kalıyoruz; donanmanın söylediği bu." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı operasyonlarının ardından İran da Körfez bölgesindeki ABD ve müttefik hedeflerini vurdu. İran'ın saldırılarında Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı ABD askeri noktalarının hedef alındığı bildirildi.

Çatışmaların ilk günlerinde ABD ordusu İran'daki yüzlerce hedefe saldırı düzenlerken İran da balistik füze ve kamikaze İHA'larla karşılık verdi. Bu karşılıklı saldırılar Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş ihtimalini gündeme getirdi.

BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE

İran yönetimi, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD askeri üslerinin "meşru hedef" olduğunu açıklamıştı. İran'ın özellikle Körfez'deki askeri tesisleri hedef alan saldırılarının ardından bazı ABD üslerinde hasar oluştuğu ve askeri kayıplar yaşandığı bildirildi.

Uzmanlar ise çatışmanın bu şekilde devam etmesi halinde Orta Doğu'daki ABD askeri varlığının daha fazla saldırıya maruz kalabileceğini ve savaşın bölgesel bir krize dönüşebileceğini değerlendiriyor.

