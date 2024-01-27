Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Partisi CHP Tarafından Yeniden Aday Gösterildi

Partisince yeniden aday gösterilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın Muhittin Böcek, "2 kez üst üste aynı başkan tarafından hiç yönetilmemiş olan Antalya Büyükşehir Belediyesinde, istikrarı ve yönetim devamlılığını birlikte sağlayacağız. Hep beraber destan yazacağız. Antalyamızı, daha çok vatandaşımızın gönlüne girerek, o gönüllerde kalıcı yer edinerek yeniden birlikte kazanacağız" dedi.

Partisi CHP tarafından yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havalimanındaki karşılama töreninin ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na geçti. Burada da coşkulu bir kalabalık tarafından meşale ve konfetilerle karşılanan Başkan Böcek, daha sonra platform üzerinden kalabalığı selamladı. Halkın sevgi gösterilerine karşılık verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililere boynunda kırmızı beyaz Antalyaspor atkısıyla hitap eden Başkan Böcek, 'Herkesin başkanı' olarak Antalyalıların karşısına çıktığını belirterek, ilk günkü gibi yeniden bu şehir için yola çıktıklarını kaydetti.

Verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğinin altını çizen Böcek, "Çok zor günleri birlikte atlattık. Dünyayı kasıp kavuran pandemiyi, nefesimizi borçlu olduğumuz ormanlardaki yangınları, yardımına hep birlikte yetiştiğimiz depremleri, selleri, ekonomik zorlukları hep birlikte aştık ve çok şükür verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik. Vazgeçmedik, pes etmedik, yılmadık, yorulmadık. Tüm bu zaman içinde; ihaneti de gördüm, dualarınızla iyi dileklerinizi de gördüm. Bize çamur atmak isteyenler oldu, yine olacak. Bizi karalamak isteyenler oldu, yine olacak. Varsın olsun. Beni sizden, partimden en önemlisi Antalya'mdan ayıramadılar, ayıramayacaklar" diye konuştu.

Böcek, Antalya'ya ilk günkü aşkla, heyecanla, inançla, kararlılıkla, kent için daha iyisini yapma zamanı olduğunu vurguladı.

"İki kez üst üste aynı başkan tarafından yönetilmemiş"

İktidarın tüm engellemelerine rağmen, söz verdiğinden daha fazlasını yaptıklarına değinen Başkan Böcek, "İşte bu nedenle öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, sürecin devamında, Antalya halkının sesini dinleyen, bu doğrultuda karar alan, istikrarın ve halk için belediyeciliğin geleceğine inanan tüm parti meclis üyelerimize, il başkanımıza ve partimizin tüm yöneticilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana yeniden verilen bu onurlu görevin sorumluluğunun bilincindeyim. 2 kez üst üste aynı başkan tarafından hiç yönetilmemiş olan Antalya Büyükşehir Belediyesinde, istikrarı ve yönetim devamlılığını birlikte sağlayacağız. Hep beraber destan yazacağız. Antalya'mızı, daha çok vatandaşımızın gönlüne girerek, o gönüllerde kalıcı yer edinerek yeniden birlikte kazanacağız" dedi.

Antalya'yı hep birlikte geleceğe taşıyacaklarının altını çizen Başkan Böcek, işlerinin hizmetten daha fazlasını yapmak olduğunu ve bunun için durmadan çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Yine kazanacağız"

"Ayrı gayrı yok artık, Antalya için yeniden bir tarihi hep birlikte yazmak için yola çıkıyoruz" diyen Böcek, "Antalya için en iyisi diyerek, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak yola çıkıyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde "ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız" diyerek yola çıktığımız, gece gündüz demeden 19 ilçemizde, 913 mahallemizde il ve ilçe örgütlerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, gönüllülerimizle, sandığa sahip çıkan yoldaşlarımızla, halkımızla tek yürek çalışarak kazandık. Bu seçimde de yine kazanacağız. Şimdi tüm kapıları ilk günkü gibi çalma zamanı, şimdi herkesin kalbinde yeni bir 5 yılın başarılarla dolu hikayesini yazma zamanı. Antalya'mda herkesi bugüne kadar olduğu gibi kucaklama zamanı. Atamızın "dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar" sözünü ilke edinerek dinlenmeyeceğiz, yorulmayacağız, yine kazanacağız, birlikte kazanacağız. Herkesin başkanı olarak, herkesin başkanı olmaktan vazgeçmeyerek kazanacağız" açıklamasında bulundu.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ise "Partimiz kimi aday gösterdiyse onun arkasındayız, 'ben bu adayı beğenmedim, bunu istemiyorum' yorumlarını kabul etmiyorum. Sosyal medyada bu şekilde yorumlar gördüm. Partilerimizden ricam yaptığınız o yorumları siliniz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek, ilçe belediye başkan adayları ve CHP İlçe Başkanları partileri selamladı. - ANTALYA