Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı\'na seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Başkan Böcek, bütün belediyelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ve Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nı yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

28.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:47
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Başkan Muhittin Böcek, parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyelerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirterek, 2021 yılından bu yana yapılmayan Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nı yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

13 ilden, 84 belediye başkanı ve 217 meclis üyesinin bulunduğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 11'inci dönem ilk toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birliğe bağlı belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nın ev sahibi olarak açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın takdirleriyle belediye başkanı ve meclis üyesi seçilen birlik üyelerini tebrik etti.

"İş birliği içinde çalışacağız"

Başkan Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 4 dönem başkanlığını yaptığını hatırlatarak, "Bu birliğin kuruluşu, yerel yönetimler arasında daha güçlü bir dayanışma ve iş birliği kültürünü tesis etme amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda; hiçbir belediyemizin seçildiği partisine bakılmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan herkesi kucaklayacağımız, işbirliği içerisinde çalışacağımız yepyeni bir dönemi başlatacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde seçilen siz belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle daha uyumlu, azimli ve kararlı olarak çalışacağımıza şüphem yoktur" dedi.

"Şehircilik Fuarı yeniden yapılacak"

"Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında birbirimizden güç alarak, ortak hedeflere birlikte yürüyeceğiz" diyen Başkan Muhittin Böcek, "Yeni projelerimizi bilim ve tekniğin ışığında sürdürecek, panel, hizmet içi eğitimler, sempozyumlar gibi faaliyetler düzenleyeceğiz. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığım döneminde başlattığım ve 2021 yılından bu yana yapılmayan 'Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nu da tekrar hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Meclis Üyeleri Başkan Böcek'i aday gösterdi

Daha sonra Akdeniz Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısına geçildi. Meclisin geçici Divan Başkanlığını en yaşlı üye olarak Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal yaptı. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na ise meclis üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i aday gösterdi. Yapılan gizli oylama ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2 yıllığına 193 meclis üyesinin oyu ile Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Divan Katip Üyeliğine ise Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş seçildi.

Encümen seçimleri yapıldı

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Birlik Meclisi 1'inci Başkan Vekilli Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 2'nci Başkan Vekili Gökhan Yılmaz oldu. Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen üyeliğine ise Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca seçildi. Toplantıda Akdeniz Belediyeler Birliği'nin plan ve bütçe, çevre komisyonu ve turizm komisyonu üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika

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