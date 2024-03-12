Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkçı Barınağı\'nda balıkçıların öneri ve taleplerini dinledi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların öneri ve taleplerini dinleyerek, Akdeniz'in temiz kalması ve gelecek nesillerin daha temiz denizlere kavuşması için etkin yöntemleri hayata geçireceklerini söyledi.

Böcek, Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı konumunda olan Antalya Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Balıkçılar, başkan Böcek'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki yıl öncesine kadar atıl vaziyette olan balıkçı barınağına yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek de 5 yıl boyunca Antalya'ya yaptığı ve gelecek dönem için gerçekleştireceği projelerini anlattı.

Başkan Böcek özellikle Akdeniz'in temiz kalması için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli ve anlamlı hizmetler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bunun için Toros 07 isminin verildiği Çevre Denetim Teknesi'nin gece gündüz aralıksız çalıştığını belirten Başkan Böcek, denetim teknesinin Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne (EGDS) online bağlanıp görüntülerin anında aktarılmasına da imkan tanıdığını söyledi.

"EGDS Sistemini geliştireceğiz"

Başkan Böcek, bu sistemin daha da geliştirileceğini belirterek, "Denizlerimizin sorumluluğunu alıyor ve koruyoruz. Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için kurduğumuz Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'mizi geliştireceğiz. 24 saat esaslı yüksek çözünürlüklü kameralar, radar ve Otomatik Tanımlama Sistemiyle kirlilik tespiti ve denetimlerimizi güçlendireceğiz. Antalya Körfezi'nde gemi ve deniz araçları kaynaklı yaşanan kirliliği, Türkiye'de çığır açan sistemimizle en düşük seviyeye düşürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin ve gelecek nesillerin daha temiz denizlere kavuşması için etkin yöntemler hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Yapay resif alanları oluşturacağız"

Başkan Böcek ayrıca balıkçılara yapay resif alanları oluşturarak Akdeniz'de biyoçeşitliliği de koruyacaklarını açıkladı. Başkan Böcek, "Akdeniz'imizin balıklarına ve diğer deniz canlılarımıza, biyoçeşitliliği gözeterek yaşam alanları oluşturacak ve bu korunaklı alanlarda popülasyonlarının artışını destekleyeceğiz. Denizlerimizdeki doğal dengeyi koruyacak ve geleneksel balıkçılığı destekleyeceğiz" dedi.

"Denizci rahat edecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizcinin Akdeniz'de rahat etmesi için her zaman destek olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, yeni dönem yapacağı çalışmalar bünyesinde, "Deniz araçlarımızın ihtiyacı doğrultusunda Deniz Araçları Atık Alım İstasyonları ve Tekne İndirme Rampaları kuracağız. Deniz çeşitliliğini destekleyecek balık salımı, atık ağ toplama ve geri dönüşümü gibi çalışmalarımızla denizcilerimizin geleceğine destek vereceğiz. Hem denizcilerimize destek olacak hem de denizimizi koruyacağız" diye konuştu.

"Balıkçılara çizme ve yağmurluk"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaretinin ardından balıkçı esnafı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Gemi Denetim Teknesini inceledi. Daha sonra balıkçı esnafına Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çizme ve yağmurluk verildi. - ANTALYA