Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da düzenlenen 'Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek, toplantıda Antalya'da hayata geçirdiği projeleri ve yapılacak çalışmaları da paylaştı.

21.08.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da düzenlenen 'Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katıldı. Başkan Muhittin Böcek, toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, geçirdiği talihsiz kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Böcek, Genel Başkan Özel ile bir süre toplantı yaparak, Antalya'da hayata geçirdiği projeler ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal belediyecilik projelerini paylaştı

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Böcek, daha sonra CHP Lideri Özgür Özel, başkanlığında yapılan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarını paylaştı. Başkan Muhittin Böcek, toplantıda halkın refahını yükseltmek amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, "Biz Birlikte Güçlüyüz diyerek çıktığımız bu yolda tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak kimseyi ötekileştirmeden halkımıza eşit hizmet sunmaya devam edeceğiz. Tüm belediyelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla projelerimizi paylaştık. Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve dertlerine derman olmak için azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek, Ankara ziyaretinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i de ziyaret etti. Antalya'da yürütülen çalışmalarla ile ilgili görüşme yaptığını belirten Başkan Böcek, Zeybek'e misafirperverliği için teşekkür etti. Başkan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Asu Kaya'ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, "Kadınların toplumsal ve siyasal alanda daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

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