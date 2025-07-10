Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Defa Toplandı - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Defa Toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Defa Toplandı
10.07.2025 21:59  Güncelleme: 22:23
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından meclis, vekaleten Bayram Ali Çeltik'in başkanlığında toplandı. Gergin diyalogların yaşandığı toplantıda, meclis üyeleri arasında tansiyon zaman zaman yükseldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından belediye meclisi ilk kez toplandı. Toplantıya vekaleten Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik başkanlık ederken, AK Parti ve CHP grup sözcülerinin konuşmaları sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından yapılan ilk oturum olma özelliğini taşıdı. Toplantıya, Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik vekaleten başkanlık etti. 41 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda zaman zaman gergin anlar yaşandı. 78 kişinin katıldığı meclis toplantıda belediye başkanları yer almadı.

Çeltik'ten Böcek'e destek vurgusu

Açılış konuşmasını yapan Bayram Ali Çeltik, Böcek'in siyasi kariyerine ve belediyecilik anlayışına değinerek, "Konyaaltı ilçesini, bir köyden bugün ülkemizin ve dünyamızın en önemli turizm merkezleri haline getirmiştir. Seçildiği her dönemde oyunu artırmış, partili partisiz herkesin sevgisini ve güvenini kazanmıştır" dedi. Çeltik, Böcek'in göreve başladığında borç yüküyle devraldığı belediyeyi borçsuz bir yapıya kavuşturduğunu öne sürerek, "Bütün belediye başkanlarına eşit, adaletli davranmış ve tüm meclis üyelerine elinden geleni yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"Gündemimiz halkın iradesidir"

CHP Grup Sözcüsü Büşra Dirgen Özdemir, konuşmasında, "Bugün belediyemizin ve meclisimizin başkanı demir parmaklıklar ardında tutsakken bizim tek gündemimiz Antalya halkının iradesinin karşılığı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'tir" dedi. Böcek'in geçmişte yaptırdığı okul bağışı ve mal varlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Mal varlığı da göz önüne alındığında kimseye minnet duyacak durumda olmayan, bu güzel kentin her bir ferdine hizmet etmiş bir isimdir. O, herkesin başkanıdır. Atamızın tek bir Yörük çadırında duman tütüyorsa bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez dediği Yörük çocuğu Torosların evladıdır" ifadelerine yer verdi.

"Yargı süreci CHP'li bir vatandaşın şikayetiyle başladı"

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar ise, konuşmasında sürecin CHP'li bir vatandaşın şikayetiyle İstanbul'da başladığını belirterek, "Şikayet edenlerin, edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri haraca bağlayanların hepsi CHP adıyla duyuruluyor. Biz söylemiyoruz, süreç bu şekilde işliyor" dedi. Bayraktar'ın, "Türkiye maalesef para kuleleriyle, valizlerle, baklavalarla anılır hale gelmiştir" sözlerine ise toplantıyı izleyen bazı partililerden tepki geldi.

"Kamu malı yetim malıdır"

Mecliste söz alan MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, son dönemde basına yansıyan görüntülerin kamu vicdanını yaraladığını belirterek, "Kamu malı, yetim malıdır. Yerel yönetimler bu emaneti asla helak etmemelidir" dedi.

Senirli, Böcek'in iddialardan aklanarak görevine dönmesini temenni ettiklerini ifade ederken, "Hiçbir meclis üyemizin bu tür iddialarla karşı karşıya kalmamasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye başkan vekilliği için kulislerde Özdemir konuşuluyor

Öte yandan kulislerde, yarın gerçekleşecek tek gündemli olağanüstü oturumda belediye başkan vekilliği için CHP Grup Sözcüsü Büşra Dirgen Özdemir'in aday gösterileceği konuşuluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi İlk Defa Toplandı - Son Dakika

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