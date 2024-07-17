Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilikte İlk 100 Günde En İyi Çıkış Yapan Belediye Seçildi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından yapılan değerlendirme sonucu 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında sosyal belediyecilikte ilk 100 günde en iyi çıkış yapan Büyükşehir Belediyesi seçildi.

Kamu Teknoloji Platformu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sosyal belediyecilikte ilk 100 günde en iyi çıkış yapan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyelerine ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri hayata geçiren ve bu alanda en iyi çıkış yapan belediye, Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. Yapılan değerlendirmede ikinci sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi, üçüncü sırada Mersin Büyükşehir Belediyesi, dördüncü sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alırken, beşinci sırayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi paylaştı.

8 farklı kategoride değerlendirme

Kamu Teknoloji Platformu tarafın yapılan değerlendirmelerde kadın, çocuk, genç, engelli, emekli/yaşlı, çiftçi, sokak hayvanları ve diğer sosyal çalışmalar ele alındı. Bu kategorilerde yapılan projelerin kapsamı, yenilikçi yaklaşımlarını ve vatandaşlara sağladığı doğrudan faydaları göz önünde bulunduruldu. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ise Kamu Teknoloji Platformu tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi zirvede yer aldı.

Vatandaşa dokunan hizmetler üretiliyor

Yayınlanan rapora ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halka dokunan hizmetler ürettiklerini belirterek, "Bu gibi araştırmalar bizler için önemli. Sosyal belediyecilik anlayışımızla 'Herkesin Başkanı' olarak Antalyalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Hizmetlerimiz yaparken hiçbir vatandaşımızı ayırt etmiyoruz. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bir süreçte doğrudan halka dokunan hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak genç, yaşlı, çocuk, çiftçi, emekli demeden tüm halkımıza sosyal belediyecilik anlayışımızla yeni hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA