Antalya\'da 2024-2025 Av Sezonu Açıldı

Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının kalkmasının ardından 2024-2025 av sezonu açılışına katıldı. Balıkçıların 'vira bismillah' diyerek tuttuğu balıklar, balık mezatında satışa sunuldu. Açık artırma usulüyle yapılan satışta, fiyat açılışını ise Başkan Kotan yaptı.

Akdeniz'de avlanma yasağının 15 Eylül'de kalkmasının ardından Antalyalı balıkçılar sezonun ilk balıklarını tuttu. Balıkçılar tuttukları balıkları Antalya Balıkçı Barınağı'na getirerek satışa sundu. Balıkçıların sezon heyecanına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da ortak oldu. Başkan Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Antalyalı balıkçıların 2024-2025 av sezonu açılışına katıldı.

Fiyat açılışını başkan kotan yaptı

Sabahın ilk saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'na giderek, balıkçılarla sohbet eden Başkan Kotan ardından gerçekleştirilen balık mezatına katıldı. Açık artırma usulüyle yapılan satışta, fiyat açılışını Başkan Kotan yaptı. Yeni av sezonunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Kotan, "Sezonumuz açıldı. Biz de sabahın erken saatlerinde Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz ile balıkçılarımızı ziyaret ettik. Onların hayır dualarına eşlik ederek, mezata katıldık. İnşallah sezonları bereketli geçer. Halkımız da bol bol balık yer" dedi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de sezonun hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

1 kasa Barbun 1000 TL

Antalya Balıkçı Barınağı işletmesiyle mükellef olduklarını belirten Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Talas ise, balıkçı barınağında yaklaşık 200 balıkçı bulunduğunu ifade etti. Talas, "Bu sabah başkanlarımızın da katılımıyla yeni sezon için güzel bir açılış gerçekleştirdik. İnşallah bereketli bir yıl olur" şeklinde konuştu. Balıkçılar balıkların bol ve ucuz olduğunu belirterek, vatandaşları Antalya Balıkçı Barınağı'na davet etti. Antalya Balıkçı Barınağı'nda 1 kasa palamut 1000 TL, 1 kasa barbun 1000 TL ile 1500 TL arasında, bir kasa istavrit 1000 TL, 1 kasa hamsi ise 1000 TL'den alıcı buldu. - ANTALYA