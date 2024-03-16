Antalya\'da Arkeolojik Çalışma Sayısı Artıyor

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projesi kapsamında arkeolojik çalışma sayısının, yıllık 720'ye yükselttiklerini belirterek, bu sayıyı 2024'te 750'ye, 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi açılışında, turizmde rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini kaydetti.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın da geçen yıl tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını anımsatan Ersoy, "Bu başarılar kesinlikle tesadüf değil. Bu rekorları kırmak, Türkiye'yi dünya turizminde parlayan bir yıldız haline getirmek elbette kolay olmuyor. Biz hedefleri belirlerken bir strateji bir planlama ortaya koyuyoruz. Bu süreçte turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek adına attığımız adımlar da en önemli çalışmalarımızdan biri oldu." diye konuştu.

"Antalya'daki arkeolojik alanlara 5,5 milyar lira ödenek ayırdık"

Turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle çok güçlü bir ilişkisi bulunduğunu belirten Ersoy, bu doğrultuda kültürel mirası gün yüzüne çıkarıp tüm dünyanın ziyaret edebileceği bir altyapı oluşturmak adına tarihin en yoğun çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.

Son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi, gelecek 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projemiz kapsamında, arkeolojik çalışma sayısını, yıllık 720'ye yükselttik. Bu dünyada rekordur, şu anda dünyada bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye'dir. Bu sayıyı 2024 yılında 750'ye, 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmayı planlıyoruz. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayırdık."

Bakan Ersoy, dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip Antalya Arkeoloji Müzesinin yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarına başladıklarını ve bununla Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracaklarını ifade etti.

Geleceğe Miras projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nin de lansmanını 3 gün önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde de tarihi gün yüzüne çıkaran çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

"Antalya'nın hizmet anlamında kaybedecek tek bir dakikası dahi yok"

Öte yandan Olympos Antik Kenti'nde geçen yıl karşılama merkezi yapılmasıyla ilgili bir söz verdiğini hatırlatan Ersoy, bugün de bu sözü tutmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Olympos'ta otopark alanını, yürüyüş yollarını düzenlediklerini aktaran Ersoy, 65 milyon liraya mal olan Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'ni de Antalyalıların hizmetine sunduklarını söyledi.

Antalya'da turizmle bağlantılı olarak kıyı şeridi boyunca bir kültürel miras koridoru oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm ören yerlerinde çok kapsamlı çalışmalara hız verdik. Özellikle Olympos ve Phaselis özelinde bu bölgede doğasıyla bütünleşik, kültüre miras unsurları ile doğa turizmini öne çıkaran, nitelikli bir kültür turizmi destinasyonun oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca bölgede gastronomi turizminin gelişmesi için de çalışmalar yapacağız. Böylelikle bölgeyi Antalya'nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonu olarak tescillemiş oluyoruz. Her zaman ifade ediyorum, Antalya'nın dünyanın en önemli turizm şehirlerinin önüne geçmesini sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi için hizmet anlamında kaybedecek tek bir dakikası dahi bulunmuyor. Bizim kısır siyasi tartışmalara değil Antalya'ya değer katacak projeler üzerinde çalışacak birlikteliğe ihtiyacımız var."

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Bakan Ersoy'un girişimiyle antik kentlerde çok hızlı kazı çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da kentteki ören yerlerde ciddi değişimler yaşandığını ve bunun turizme önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler Olympos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını inceledi.