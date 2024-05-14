1 kişi ölmüştü! Teleferik faciasında duruşma tarihi belli oldu - Son Dakika
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Politika

1 kişi ölmüştü! Teleferik faciasında duruşma tarihi belli oldu

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Antalya'da yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belirlendi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Sanıkların 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

14.05.2024 18:54  Güncelleme: 19:13
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Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralanıp 184 kişinin de mahsur kalmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belirlendi. Duruşmada Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 1 GÜN SÜRDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı'nda 5 nolu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmış ve 23 saatin sonunda tüm tahliye gerçekleştirilmişti.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında duruşma tarihi belli oldu

BELEDİYE BAŞKANI DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kocagöz ve diğer sanıklar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma tarihi de açıklandı.

27'ŞER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

1 kişi ölmüştü! Teleferik faciasında duruşma tarihi belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 1 kişi ölmüştü! Teleferik faciasında duruşma tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Doğrucu: Büyük ihtimalle belediye başkanı, firma sahibi ve iş güvenliği uzmanı veya kontrol sorumlusu beraat edecek ve videoda o butona basan adama "neden zamanında mudahale etmedin diye" ceza verilecek. Buna alıştık 8 2 Yanıtla
  • Tarık Kalkan: projenın en basına dönüp ihale yapan kurumun uygulama ve proje ihalesi olarak ihaleye cıkardıgı ve onaylanmış projelerin uygulama ihalesini kazanan firmanın layıkıyla yapıp yapılmadıgına, bakılması lazım. yapılmadı ise kurum kontrol biriminin komple sorgulanması lazım buda, yetmez kontrol biriminde görevli memurların ve birinci derece, akrabalarının banka, hesapları mal, vsrlıkları sahil incelenmesi, lazım ki net olarak kusuru görsün herkez kim neyi ypamamış kim neye göz yummuş.taşıyıcı sistem statik projesine uygun yapılmadı ise ki adım kadar eminim yapılmadı buna, göz yuman, kontrolörün ne için göz, yumduğu irdelenmesi, lazım. cıvata bağlantı elemanlarındaki tölerans +- 2 mm iken burada hiç yoksa 6 mm tolerans, var ve tüm yük civarata ya biniyor kesme kuvveti buradaki kazada görevini hskkıyla yspıyor. cıvata kaliteleri laboratuar tetkikleri, malzeme sınıfı tetkikleri, kaynak, kalınlıgı ve tekniği ihale, şartnamesine uygun mu bakmak, lazım kesinlikle uygun değil. maliyet analizi, doğrultusunda gayrı resmi tasarruf yspıldıgı çok net ve buna, müsade eden kontrol birimi bunun yuklenıcıden, sonraki en büyük sorumlusudur. 0 0 Yanıtla

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