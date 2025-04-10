Antalya\'da Ukrayna Kitap Köşesi Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde oluşturulan Ukrayna Kitap Köşesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın katılımıyla açıldı. İki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan proje, ülkeler arasında kültürel köprü kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, uluslararası bir projeye ev sahipliği yaptı. Doğan Hızlan Kütüphanesi içerisinde Ukrayna Kitap Köşesi oluşturuldu. Ukrayna Kitap Köşesi'nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy, Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin ve dernek temsilcileri katıldı.

"Antalya barışın ve kültürün şehri"

Açılışta konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın hem turizm hem kültür açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Antalya'mız dünyada en çok ziyaret edilen 4'üncü, Avrupa'da ise 3'üncü şehir. Türkiye'nin en büyük kitap fuarını düzenleyen belediyeyiz. Bu kütüphane 100 binden fazla dijital kitapla hizmet veriyor. Ukrayna Kitap Köşesi kütüphanemizde kültürel mozaiğe değer kattı. Bu yıl gerçekleştireceğimiz fuara Ukraynalı yazarları da davet ediyoruz" dedi.

"Kimliğimize sahip çıkmak hayati önem taşıyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise kültürel miraslarına sahip çıkmayı çok önemsediklerini belirterek, "Kütüphanelerimiz ve kitaplarımız çok zarar gördü. Bu yüzden kimliğimize ve kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Antalya ile Ukrayna'nın ayrı bir gönül bağı var. Antalya savaş döneminin ilk başlarında on binlerce vatandaşımızın ikinci yuvası oldu. Bu gönül bağı Türkiye ve Ukrayna ilişkilerine güç katıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde oluşturulan Ukrayna Kitap Köşesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet" kitabını imzalayarak Andrii Sybiha'ya takdim etti. Bakan Sybiha da üzerinde "BOCEK" yazılı Ukrayna Milli Futbol Takımı formasını ve yanında getirdiği Ukraynaca kitapları Başkan Muhittin Böcek'e hediye etti.

Sergi açılışı yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında Ukraynalı çocukların yaptığı eserlerden oluşan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve beraberindeki heyetle birlikte sergiyi gezdi. Muhittin Böcek, daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'ı makamında kabul ederek, bir süre görüştü. - ANTALYA