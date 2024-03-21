Antalya\'da Ulaşım Sorunu Çözülecek

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, kentteki ulaşımın da buna hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Ticaret Borsası'nda üyelerle bir araya geldi. Ardından kent merkezindeki bir otelde Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu (SET) üyeleriyle buluşan Tütüncü, kent merkezi ve ilçelerinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.
Tütüncü, ziyaretleri sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşanan trafik sorunuyla ilgili hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.
Antalya'nın bugün dünya kenti olduğunu ancak trafikte hiç hak etmediği bir çile ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Tütüncü, konunun uzmanlarıyla kenti ve ilçeleri rahatlatacak bir master planı oluşturduklarını söyledi.
Yeraltında raylı sistem
"Kentin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini buluşturacak 15 yeni yol açacağız. 22 kavşak ve yeraltında 5 hatta 7 raylı sistem yapacağız." diyen Tütüncü, kent merkezine ulaşmak isteyen özel otomobil sürücüleri için toplu ulaşım istasyonlarının yakınında "park et bin" otoparkları oluşturacaklarını ve bu şekilde kente giren araç sayısını azaltacaklarını bildirdi.
Toplu ulaşımla ilgili de düzenlemeler yapacaklarını vurgulayan Tütüncü, şunları söyledi:
"Toplu ulaşımı daha ucuz, daha ulaşılabilir, daha konforlu ve daha rahat hale getireceğiz. Caddelerde araçlara bakın, araçların yüzde 60'ı neredeyse tek kişiyle hareket ediyor. Geri kalan kısmı da iki kişiyle. Üç ya da dört kişi yoktur. Antalya'nın cadde ve sokaklarında bugün maalesef üzülerek ifade ediyorum, araçları taşıyoruz. Oysa biz insanları taşımalıyız. O yüzden toplu ulaşımı güçlendireceğiz."
Tütüncü, bu projelerle şehir içindeki ulaşım probleminin ortadan kalkacağını ifade etti.
Antalya- Alanya arası trafik rahatlayacak
Antalya'nın turizmle ilgili de ulaşımda sıkıntılar yaşadığına işaret eden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Antalya Havalimanı'nın her geçen gün kapasitesi artıyor. Bugün yılda 32 milyon yolcuya hizmet ediyor. Bu rakam 2025'in sonunda 50 milyona, 2030'da ise 82 milyona çıkacak. Antalya'ya önümüzdeki yıllarda bugünün iki katı turist gelebilme imkanının önünü açıyoruz. Şehrimizi de buna hazırlamalıyız. Eğer Londra'dan 4 saatte gelen turisti, kalacağı otele 4 saatte götüremiyorsanız, 5'inci saate giriyorsanız ki yaz aylarında Alanya'ya nakil düşünüldüğünde böyle bir durum söz konusu oluyor, bu bir ciddi sıkıntıdır. En iyi otellere, plajlara, güneşe, denize, kültürel varlıklara sahip olsanız da ki bunlar var ama gelen turisti o trafik çilesinin içerisinde kaybetme riskiniz çok yüksek. Bu riski ortadan kaldırmak istiyoruz."
Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı da alternatif metotlarla rahatlatacaklarını dile getiren Tütüncü, 5 yıllık süre içinde mevcut yolu iyileştireceklerini, yeni kavşak düzenlemeleri, şerit eklemeleri yapacaklarını belirtti. Antalya ile Alanya arasına otoban yapacaklarını anlatan Tütüncü, bunun özellikle turizm taşımacılığının çok işine yarayacağını kaydetti.
Antalya Havalimanı'ndan çıkan turistin kesintisiz ve daha hızlı şekilde Alanya'ya ulaşabileceğini ifade eden Tütüncü, "Havaalanından Manavgat Kızılağaç'a kadar bir sahil yolu hedefliyoruz. Projelerimizi hayata geçirdiğimizde yoğunluğu bitirmiş olacağız." dedi.
Son Dakika › Politika › Antalya'da Ulaşım Sorunu Çözülecek - Son Dakika
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