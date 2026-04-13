Antalya\'ya 4. etap raylı sistem müjdesi

13.04.2026 19:46  Güncelleme: 19:49
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında bir yıl süreyle görev yapacak encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu da oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Vekili Özdemir, "Şu an önceliğimiz 4. etap raylı sistem. Kamu yatırım programına da alınmasıyla birlikte planlamamızı bu noktadan başlatacağız. Sürprizi de vermiş olayım Konyaaltı'ndan başlatacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, 250 gündem maddesini görüşmek üzere Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda encümen seçimlerinin ardından ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi gerçekleşti. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı çalışmalarını içeren faaliyet raporu görüşüldü. 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yerini Meclis 1. Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik'e devrederek, meclis sıralarına oturdu. Görüşmelere geçilmeden önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı hizmetlerinin anlatıldığı bir film izlendi.

Faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi

2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında meclise bilgi veren CHP Grup Sözcüsü Sıdıka Gökyar Kızılca, "2025 yılı gider bütçesi 39 milyar TL, gelir bütçesi 33 milyar TL olarak tahmin edilmiş, 6 milyar TL borçlanma yoluyla bütçe denkliği sağlanmıştır. Gider bütçemizin yılsonu gerçekleşmesi 23 milyar 769 milyon TL ile yüzde 61, gelir bütçemizin yılsonu gerçekleşme oranı 16 milyar 166 milyon TL ile yüzde 88.38'dir. 2025 yılı içerisinde herhangi bir iç ve dış borçlanma yapılmamıştır" dedi.

"2025 zor bir yıldı"

Yapılan değerlendirmenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporunda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Vekili Büşra Özdemir, zor bir yıl olmasına rağmen 2025 yılında Antalya için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Faaliyet raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Malumunuz 2025 yılı bizim için çok zor bir yıldı. Temmuz ayında Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'ten emanet aldığımız bu görevi büyük bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle, kararlılıkla sürdürdük. Bir yandan yoğun soruşturma ve denetimlerden geçerken, bir yandan da hizmetlerimize hiç ara vermeden, hiç hız kesmeden devam ettik. Evet, bazı yatırımlarımızı 2026 yılına da kaydırmış bulunuyoruz ama kolay bir yıl geçirmediğimizi bütün meclisin, kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

"4. etap raylı sistem projesi 271 milyon euroluk bir yatırımla geçti"

Tüm yaşananlara rağmen mazeret üretmeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"15 Ocak 2026'da Resmi Gazete de yayınlanan kamu yatırım programında bu belediyenin 280 milyon euroluk finansmanı kamu yatırım programına alındı. Bunu Türkiye'de başarabilen bir belediye yok sanırım. 2025'in ikinci yarısında bu şehrin alt yapısına ve üst yapısına getireceğimiz hizmetler için çalıştık. 2025 yılında beklediğimiz bir 4. etap raylı sistem projemiz vardı. Kamu yatırım programına alınmasını bekliyorduk. Aslında yatırımlarımızı biraz da bunu önceleyerek planlamıştık ama 2025 yılı kamu yatırım programında yoktu. 2026 yılında alındı. 271 milyon euroluk bir yatırımla geçti. 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin hazırlıklarına başladık. Sadece onun ilk yapılacak kısmında bile 5 adet köprülü kavşağımız var. 10'un üzerinde üst geçidimiz var."

"Öncelik 4. etap raylı sistem"

Faaliyet Raporu'na yönelik yapıcı eleştiriler için teşekkür eden Başkan Vekili Özdemir, "Bu belediye çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Kamu Yatırım Programı'na aldırdığımız, finansmanımızla birlikte kredisini bulduğumuz bu rakamlarla projelerimize, hizmetlerimize devam edeceğiz. 200'e yakın otobüs alımı gerçekleştireceğiz. 56 tane tam donanımlı itfaiye aracı var. Sadece 1,3 milyarlık öz kaynakla bir araç yatırımından bahsediyoruz. Bunlar da yatırımdır. 5'in üzerinde kavşak projemizi bakanlığa gönderdik, onaylattık, projelerimizi hazırladık. Ama şu an önceliğimiz 4. etap raylı sistem. Kamu yatırım programına da alınmasıyla birlikte planlamamızı bu noktadan başlatacağız. Sürprizi de vermiş olayım Konyaaltı'ndan başlatacağız. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Mustafa Bilici (CHP), Utkan Hasan Eminoğlu (CHP), Mustafa Oruç (CHP), Ergüven Yılmaz (CHP), Hasan Akkoyun (CHP) seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Osman Sert (CHP), Zafer Tan (CHP), Emrah Akbaba (CHP), Adnan Kabaağaç (CHP), Kemal Sancaktar (AK Parti) yer aldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na seçilen isimler Mithat Aras (CHP), Sıdıka Gökyar Kızılca (CHP), Hasan Can Kamburoğlu (CHP), Nazmi Gündüz (CHP), Hasan Cumhur Göncü (AK Parti) olurken; Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda Gülen Ercan (CHP), Celal Koç (CHP), Özlem Tarakçı (CHP), Cennet Turhan (CHP), Murat Menzilcioğlu (AK Parti) yer aldı. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na Nilüfer Deveci (CHP), Metin Yaraşcı (CHP), Yücel Yücesan (CHP), Hür Diren Dağ (CHP), Osman Ülker (AK Parti) seçilirken; Ulaşım Komisyonu'nü Rıza Maden (CHP), Süleyman Tursun (CHP), Erdal Yayıcı (CHP), Celal Koç (CHP), Levent Konur (AK Parti); Yerel Eşitlik Komisyonu'na ise Nilüfer Deveci (CHP), Sıdıka Gökyar Kızılca (CHP), Gülen Ercan (CHP), Ayşe Zehra Akın (CHP), Tuğba Er (AK Parti) seçildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Büşra Özdemir, Politika, Antalya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:54:00. #7.13#
