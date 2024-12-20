Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolar harcayacak - Son Dakika
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Politika

Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolar harcayacak

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Apple, Endonezya hükümetinin iPhone 16 satışını yasaklamasının ardından, bu yasağın kaldırılması için ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Teklif, Endonezya hükümeti tarafından kabul edildi.

20.12.2024 13:23
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Apple, Endonezya hükümetinin uyguladığı iPhone 16 satış yasağını yürürlükten kaldırtmak için ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti.

APPLE'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

ABD'li teknoloji devi Apple, "yüzde 40 yerli üretim" şartını karşılamaması nedeniyle Endonezya hükümeti tarafından satışı yasaklanan iPhone 16 modeli için harekete geçti. Apple, söz konusu satış yasağının kaldırılmasını sağlamak amacıyla Endonezya'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı teklif etti. Teklif, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilirken, planlanan yatırımın Batam Adası'nda bir AirTag fabrikası kurulmasını da içerdiği belirtildi. İlk etapta bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın, zamanla dünya genelindeki AirTag üretiminin yüzde 20'sini karşılayacağı ifade edildi. Serbest ticaret bölgesi olan Batam Adası'nın sunduğu vergi muafiyeti imkanları ve ithalat kolaylıkları nedeniyle Apple tarafından tercih edildiği aktarıldı.

SATIŞI YASAKLANMIŞTI

Ülkede satılan akıllı telefon ve tabletlerde "yüzde 40 yerli üretim" şartı arayan Endonezya'da hükümet, bu şartı karşılamadığı gerekçesiyle iPhone 16'nın satışını Ekim ayında yasaklamıştı. Apple'ın söz konusu yasağın kaldırılmasını sağlamak adına ülkeye 10 milyon ve 100 milyon dolarlık yatırım tekliflerinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Daha önce Google tarafından üretilen Pixel model telefonlar da aynı nedenden ötürü Endonezya hükümetinin satış yasağını maruz kalmıştı.

Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolar harcayacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolar harcayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şafak türen:
    Bizde hükümet yasak koysa millet isyan çıkarır 23 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bizde satılsın diye üste para verirdik . adamlar geri adım atmayıp 1 milyar dolara fabrika yaptırıyor . 21 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    akıllı liderler yonetmeli ülkeyı hırsızlar değil 8 2 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    adamlar resmen rüşvet almış 5 5 Yanıtla
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